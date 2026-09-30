Evan Fournier archi-clutch à Kaunas : ses deux tirs décisifs en vidéo

Le Zalgiris Kaunas aurait-il oublié à qui il avait affaire ? Deux fois, dans les 90 dernières secondes, Sterling Brown et Jonas Valanciunas ont mal communiqué sur un écran de Mbaye Ndiaye. Deux fois Evan Fournier s'est retrouvé seul en tête de raquette. Et deux fois le MVP du Final Four a sanctionné, évidemment...

Alors que l'Olympiakos a souffert en Lituanie, l'international français a été le détonateur de la victoire grecque avec ses deux tirs décisifs dans le money-time. Meilleur marqueur du soir, il termine avec 19 points à 6/12 en seulement 20 minutes.

« Le match s’est joué dans le money-time, sur les actions que l’on allait réussir à faire dans les moments importants", a-t-il exprimé au micro d'EuroLeague TV. "Le Žalgiris a joué très dur, Valančiūnas les aide. C’est une équipe difficile à jouer et on est contents d’avoir gagné ici."