Recherche
Recherche
Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Evan Fournier archi-clutch à Kaunas : ses deux tirs décisifs en vidéo

Evan Fournier a inscrit deux paniers décisifs dans le money-time pour offrir la victoire à l'Olympiakos sur le parquet du Zalgiris Kaunas en EuroLeague. Meilleur marqueur du match avec 19 points en 20 minutes, le MVP du Final Four a été le grand artisan du succès grec.
|
Résumé
Écouter
Evan Fournier archi-clutch à Kaunas : ses deux tirs décisifs en vidéo
19 points en 20 minutes pour Evan Fournier
Crédit photo : Sébastien Grasset
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Le Zalgiris Kaunas aurait-il oublié à qui il avait affaire ? Deux fois, dans les 90 dernières secondes, Sterling Brown et Jonas Valanciunas ont mal communiqué sur un écran de Mbaye Ndiaye. Deux fois Evan Fournier s'est retrouvé seul en tête de raquette. Et deux fois le MVP du Final Four a sanctionné, évidemment...

LIRE AUSSI

Alors que l'Olympiakos a souffert en Lituanie, l'international français a été le détonateur de la victoire grecque avec ses deux tirs décisifs dans le money-time. Meilleur marqueur du soir, il termine avec 19 points à 6/12 en seulement 20 minutes.

« Le match s’est joué dans le money-time, sur les actions que l’on allait réussir à faire dans les moments importants", a-t-il exprimé au micro d'EuroLeague TV. "Le Žalgiris a joué très dur, Valančiūnas les aide. C’est une équipe difficile à jouer et on est contents d’avoir gagné ici."

Evan FOURNIER
Evan FOURNIER
19
PTS
1
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
ZAL
91 93
OLY

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Evan Fournier archi-clutch à Kaunas : ses deux tirs décisifs en vidéo