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Fantasy BeBasket : plus de 300 managers, La Synergie Basketball creuse l'écart en tête !

La Fantasy BeBasket a franchi le cap des 300 managers ! Après cinq journées, La Synergie Basketball, l'équipe de votre serviteur, occupe toujours la première place du classement général avec 528 points. Une avance confortée mardi 29 septembre grâce à une belle performance en Nationale 1, avant une soirée européenne particulièrement chargée ce mercredi.
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Résumé
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Fantasy BeBasket : plus de 300 managers, La Synergie Basketball creuse l'écart en tête !
Le cinq gagnant ce mardi 29 septembre
Crédit photo : BeBasket
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La Fantasy BeBasket poursuit son développement avec désormais plus de 300 managers inscrits. Et après cinq journées comptabilisées, votre serviteur est toujours aux commandes ! Avec 528 points, La Synergie Basketball possède 55 longueurs d'avance sur son premier poursuivant, Tototeam (473 points).

Un écart qui s'est notamment creusé mardi 29 septembre grâce à une sélection particulièrement efficace de joueurs de Nationale 1, avec Grismay Paumier en capitaine.

Grismay PAUMIER
Grismay PAUMIER
10
PTS
8
REB
1
PDE
Logo NM1
LYO
60 67
BER

116 points mardi : La Synergie Basketball domine la journée

En misant sur de solides valeurs de Nationale 1, La Synergie Basketball a réalisé la meilleure performance de la journée de mardi avec 116 points. De quoi devancer ElouNanterre (108 points), Killabeesteam (107), magic champagne (105) et fred team (98).

Une belle opération au classement général puisque La Synergie Basketball possède désormais 55 points d'avance sur son dauphin, Tototeam. Fadamental Squad complète le podium avec 467 points.

Killabeesteam, troisième mardi, apparaît également dans le top 10 du classement général, à la huitième place avec 435 points.

Le classement général après cinq journées

  1. La Synergie Basketball : 528 points

  2. Tototeam : 473 points

  3. Fadamental Squad : 467 points

  4. Oscar's Team : 463 points

  5. IN KEVIN WE TRUST : 455 points

  6. Héritiers : 454 points

  7. prebin : 436 points

  8. Killabeesteam : 435 points

  9. BC Cuines : 434 points

  10. Sig fan : 431 points

Les écarts restent suffisamment serrés derrière pour permettre de nombreux changements de position.

EuroLeague, EuroCup et EuroLeague féminine : une grosse soirée en perspective

Les managers auront de nouvelles occasions de marquer des points ce mercredi 30 septembre. Le calendrier européen propose plusieurs rencontres susceptibles de faire évoluer les classements de la Fantasy BeBasket.

Les Flammes Carolo entament notamment leur campagne d'EuroLeague féminine. L'EuroLeague masculine et l'EuroCup sont également au programme, avec notamment la JL Bourg engagée dans cette dernière compétition.

Autant de rencontres qui offrent de nombreuses possibilités aux participants. Les choix effectués pour cette soirée pourraient permettre aux poursuivants de réduire leur retard ou au leader d'accentuer encore son avance.

Plus de 300 managers : rejoignez la Fantasy BeBasket !

Avec plus de 300 managers inscrits, la Fantasy BeBasket continue de rassembler les passionnés autour des différents championnats et compétitions suivis par notre rédaction.

Il est bien sûr toujours temps de s'inscrire, sachant que des classements journaliers, hebdomadaires et mensuels existent. Et même pour ceux qui ont manqué le début de saison, chaque nouvelle journée représente une occasion de se mesurer aux autres participants.

Pour participer : https://www.bebasket.fr/fantasy/

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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