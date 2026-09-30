Cet ancien All-Star quitte la NBA pour la Chine

D'Angelo Russell va poursuivre sa carrière aux Shanghai Sharks, dans le championnat chinois (CBA). L’ancien meneur de Brooklyn, sélectionné au All-Star Game en 2019, a été libéré par les Memphis Grizzlies le 25 septembre, avant même d’avoir disputé un match de saison régulière avec eux. Sa dernière saison NBA s’était limitée à 26 rencontres sous le maillot de Dallas.

All-Star avec Brooklyn en 2019

Choisi en deuxième position de la Draft 2015 par les Los Angeles Lakers, Russell a connu sa meilleure saison à Brooklyn en 2018-2019. Il tournait alors à 21,1 points et 7 passes décisives de moyenne avec les Nets. En février 2019, il a été appelé au All-Star Game pour remplacer Victor Oladipo, blessé. Il s’agit de son unique sélection.

Depuis, Russell a notamment joué pour Golden State, Minnesota et de nouveau les Lakers, avant de retrouver Brooklyn puis de rejoindre Dallas. Son parcours NBA compte 655 matchs de saison régulière sur onze saisons.

Pourquoi Russell prend-il la direction de la Chine ?

L’écart entre sa saison All-Star et sa dernière année à Dallas donne une mesure de l’évolution de sa place en NBA. En 2025-2026, Russell a disputé 26 matchs avec les Mavericks, pour 10,2 points et 4 passes décisives en 19 minutes de moyenne. Ses chiffres sont loin de ceux de sa saison 2018-2019 à Brooklyn, où il jouait plus de 30 minutes par rencontre.

Envoyé à Memphis pendant l’intersaison dans un échange impliquant six équipes, Russell a ensuite été libéré avant le camp d’entraînement. Les Grizzlies ont choisi de réduire leur effectif en poursuivant leur reconstruction autour de jeunes joueurs.

Son départ tient aussi à son profil : Russell est un meneur qui crée du jeu balle en mains, mais dont l’apport défensif limite l’intérêt dans un rôle plus réduit.