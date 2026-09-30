Après le Real Madrid, le Dubai d’Élie Okobo s’offre le FC Barcelone à domicile

Dubai Basketball ne pouvait pas rêver meilleur début de saison en EuroLeague. Cinq jours après avoir battu le Real Madrid d’un petit point (78-77), le club émirati a dominé le FC Barcelone (94-87) lors de la deuxième journée. Élie Okobo (1,91 m, 28 ans), arrivé de l’AS Monaco cet été, participe ainsi à un lancement parfait avec sa nouvelle équipe.

Un deuxième quart-temps qui a fait basculer la rencontre

Le début de match est resté équilibré, Barcelone est parvenu à suivre le rythme offensif imposé par les locaux. Tout a changé dans la deuxième période : Dubaï a signé un 12-0 qui a mis les Catalans en difficulté au début du second quart-temps. Cette maîtrise du deuxième acte a permis aux Émiratis de rentrer aux vestiaires avec un avance confortable (52-37).

En deuxième mi-temps, les hommes de Xavi Pascual ont même compté jusqu’à 20 points d’avance (76-56) dans le troisième quart-temps, avant que Barcelone ne réagisse pour revenir à 76-62. Enfin, malgré les efforts des Blaugranas et les 25 points de Kevin Punter (1,93 m, 33 ans), les locaux ont fini par s’imposer 94-87 avec 9 points à 1/5 aux tirs (mais 7/8 aux lancers), 2 rebonds et 6 passes décisives pour 11 d’évaluation en 28 minutes d’Okobo.

Une entrée en lice réussie pour Élie Okobo et Dubai

Originaire de Bordeaux, passé par le centre de Pau-Lacq-Orthez avant de jouer en NBA puis de se relancer chez les cadors tricolores de l’ASVEL (un an) et l’AS Monaco (quatre ans), Élie Okobo était devenu l’un des leaders de la Roca Team. Le combo-guard français a disputé 86 matchs toutes compétitions confondues, tournant à 14 points, 2,4 rebonds et 5,1 passes décisives de moyenne.

Désormais à Dubaï, l’ancien Sun de Phoenix avait déjà affronté ce même adversaire six jours plus tôt, lors de la SuperCoupe d’EuroLeague. Le Bordelais s’était montré en vue avec 24 points, mais avait perdu. Une bonne leçon avant de lancer la saison régulière. Car l’entame dubaïote est idéale pour Xavi Pascual et ses hommes, qui se sont offert deux cadors du basket espagnol. Un bon démarrage pour le club qui ambitionne de venir jouer les troubles-fêtes au printemps prochain.

Élie Okobo Poste : Meneur/Arrière

Taille : 191 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : France

Club : Dubai Basketball Stats 2026-2027 / EuroLeague Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,5 #92 REB 3,0 #91 PD 5,0 #12

Des retrouvailles particulières pour Xavi Pascual et Toko Shengelia

Cette rencontre avait une saveur particulière pour une partie du camp dubaïote. Xavi Pascual, qui a remporté l’EuroLeague avec le FC Barcelone en 2010, a retrouvé son ancien club en tant qu’entraîneur adverse. Toko Shengelia, qui a quitté le Barça cet été pour rejoindre Dubai, a lui aussi croisé ses anciens coéquipiers.

LIRE AUSSI : Toko Shengelia officiellement à Dubaï — Thibaut Aparicio

Objectif le Final Four ?

Pour rappel, Abou Dhabi devrait, sauf changement de programme, accueillir le Final Four 2027 de l’EuroLeague. Dans un contexte politique toujours tendu, certains clubs d’EuroLeague se tiennent cependant prêts à accueillir cet évènement. Certes nouveau dans cette compétition, à laquelle les Émiratis ne participent que depuis la saison dernière 2025-2026, Dubaï aspire à jouer le Final Four presque à domicile. Mais le chemin pour y parvenir est long. Leur prochaine étape les emmènera dans la salle bouillante du Fenerbahce à Istanbul, ce vendredi 2 octobre.