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Sa suspension purgée, Jacob Grandison est de retour en Betclic ÉLITE !

Joueur fantôme de l'effectif de Boulazac en 2025/26 suite à sa suspension, pour "faux dopage", Jacob Grandison va retrouver la Betclic ÉLITE ! L'international finlandais a signé avec l'Élan Chalon, en tant que pigiste médical de Klark Riethauser.
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Résumé
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Sa suspension purgée, Jacob Grandison est de retour en Betclic ÉLITE !
À Boulazac l'an dernier avec sa suspension, Jacob Grandison rejoint désormais Chalon
Crédit photo : Julie Dumélié
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Sans le vouloir, Jacob Grandison (Boulazac) avait été l'une des grandes histoires de la saison 2025/26 de Betclic ÉLITE : une performance fracassante contre Paris en SuperCoupe (36 d'évaluation), une disparition après avoir participé à l'échauffement lors de la deuxième journée à la Meilleraie puis une absence longtemps restée mystérieuse.

PROFIL JOUEUR
Jacob Grandison
Jacob GRANDISON
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 28 ans (02/04/1998)
Nationalités:
logo fin.jpg
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / SuperCoupe LNB
PTS
18
#4
REB
6
#9
PD
3
#13

C'est le président de la LNB en personne, Philippe Ausseur, qui avait fini par éclaircir le mystère, fin décembre, évoquant un contrôle anti-dopage positif positif lors de l'EuroBasket, alors qu'il bénéficiait d'une exemption thérapeutique, qui n'avait cependant pas été enregistrée.

"Du faux dopage"

« C’est une affaire malheureuse. Il y a eu une erreur du médecin de la fédération finlandaise. Il a été pris, entre guillemets, pour du faux dopage. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour faire accélérer le dossier, qui est malheureusement entre les mains de l’Agence Mondiale Antidopage. Elle tarde à répondre et je le regrette. Grandison était un cas connu. On attend et c’est trop long, car derrière, il y a un homme qui ne peut pas exercer son métier. Il faut absolument qu’on se penche sur ces procédures pour les accélérer. » 

Conscient de la bonne foi du joueur, l’estimant victime dans l’histoire, le BBD avait longtemps attendu le demi-finaliste de l’Euro, continuant notamment à le rémunérer, avant de jeter l'éponge, à regrets, le 11 janvier, après la décision de l'Agence Mondiale Antidopage.

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Une affaire qui reste assez floue, puisque l'Élan Chalon, son nouvel employeur, indique dans son communiqué que l'Américano-Finlandais avait écopé d'une suspension de trois mois et était de nouveau éligible à la compétition depuis le 3 janvier. Or, dans l'été, plusieurs écuries de Betclic ÉLITE ont étudié son dossier, avant de renoncer face à sa suspension.

Riethauser absent jusqu'à la fin de l'année suite à une béquille !

Qu'elle ait été de trois mois ou de un an, Jacob Grandison a purgé sa peine et est prêt à reprendre son envol, après une année perdue pour rien... Ce sera donc à Chalon-sur-Saône, qui avait besoin d'un pigiste suite à l'absence prolongée de Klark Riethauser, victime d'une béquille à la cuisse lors d'un match amical à Ludwigsburg mi-septembre. Le prospect suisse devrait être absent jusqu'à la fin de l'année civile.

Passé par la deuxième division espagnole, la Finlande et la Grèce avant d'arriver à Boulazac, Jacob Grandison s'était révélé aux yeux du grand public à l'EuroBasket 2025, conclue à la quatrième place, mais auparavant atteint la finale de la FIBA Europe Cup avec le PAOK Salonique, aux côtés de Jake Forrester, bientôt coupé par la SIG Strasbourg.

"La Betclic ÉLITE est le championnat idoine pour lui"

Une compétition qu'il retrouvera la semaine prochaine avec l'Élan, qui recevra Manchester mercredi. Mais avant, il aura droit à des retrouvailles brûlantes avec la Betclic ÉLITE, lors d'un derby à Bourg-en-Bresse samedi s'il est qualifié.

En septembre 2025, Jacob Grandison a participé à une petite finale d'EuroBasket, avant de mettre sa carrière entre parenthèses pendant un an (photo : Lilian Bordron)

« Si vous ne regardez que la feuille de statistiques, vous ne remarquerez peut-être pas Jacob", nous l'avait présenté son sélectionneur, Lassi Tuovi, en septembre 2025. "Mais il est titulaire dans une équipe qui vient de terminer dans le Top 4 de l’EuroBasket, ce qui n’est pas insignifiant… Il peut amener beaucoup de choses sur le parquet, c’est un bon passeur, quelqu’un qui défend et qui rend les autres meilleurs. En NCAA, il a joué 4 donc il sait aller au rebond. Il va énormément aider Boulazac. Après avoir franchi une étape avec une bonne saison au PAOK Salonique, la Betclic ÉLITE est le championnat idoine pour lui." Visiblement, cela le reste toujours, un an après...

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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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