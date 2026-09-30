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Pigiste médical, Léo Westermann va démarrer sa 17e saison professionnelle

Dans le giron professionnel depuis 2010, Léo Westermann vient de vivre une saison marquante avec la montée en première division espagnole d'Obradoiro. Resté sur le carreau cet été malgré ses grosses performances, l'ancien international français va rebondir avec un contrat de courte durée à l'Estudiantes Madrid.
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Pigiste médical, Léo Westermann va démarrer sa 17e saison professionnelle
Léo Westermann sort d'une montée en Liga Endesa avec Obradoiro
Crédit photo : Obradoiro CAB
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Après avoir passé toute la pré-saison auprès de La Corogne, Léo Westermann (1,98 m, 34 ans) a trouvé où il allait pouvoir démarrer sa 17e saison professionnelle.

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Ainsi, le meneur alsacien va rester en deuxième division espagnole, engagé pour deux mois par l'Estudiantes Madrid.

"Léo peut nous apporter beaucoup"

Au sein du club madrilène, qui possède une forte tradition tricolore (Edwin Jackson, Nicolas De Jong, Darel Poirier, Tariq Kirksay, Michel Morandais, Ali Traoré y sont passés), il sera le pigiste médical de Fernando Zurbriggen, temporairement indisponible en raison d’un problème d’origine bactérienne localisé au genou droit.

« La situation de Fernando nous oblige à nous adapter et à chercher une solution qui nous permette de maintenir le niveau de compétitivité de l'équipe pendant son absence", explique le directeur sportif, Íñigo de la Villa. « L'arrivée de Léo Westermann répond exactement à cela. C'est un joueur avec un parcours et une expérience de très haut niveau, qui connaît parfaitement le basket-ball européen et qui peut nous apporter dès le premier jour direction du jeu, lecture du jeu, gabarit et beaucoup d'expérience de la compétition. Nous apprécions tout particulièrement sa capacité à faire progresser les joueurs qui l'entourent. Nous pensons que Léo peut nous apporter beaucoup durant cette période. Nous sommes très satisfaits qu'il ait compris le moment que traverse le club et qu'il ait montré dès le départ une grande envie de venir et de nous aider."

Une montée en ACB obtenue avec Obradoiro

Afin d'aider sa nouvelle équipe à vivre un bon début de saison, Léo Westermann pourra surtout apporter tout son vécu. Pour cause, rares sont les joueurs avec autant d'expérience en deuxième division espagnole.

Avec le Partizan Belgrade, Limoges, le Zalgiris Kaunas, le CSKA Moscou, le Fenerbahçe Istanbul, le FC Barcelone et l'AS Monaco, le pigiste de l'Estudiantes peut se targuer d'avoir passé onze saisons en EuroLeague.

Pour ne rien gâcher, l'ancien rookie de l'ASVEL (2010/12) connaît parfaitement la Primera FEB, où il vient de passer les deux dernières saisons avec Fuenlabrada et Obradoiro (le club de Saint-Jacques-de-Compostelle), qu'il a mené vers la montée au printemps dernier avec 10,9 points à 45% et 5 passes décisives de moyenne.

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« Ce fut l'une de mes saisons les plus réussies », nous disait-il en juin. « Je n’ai loupé aucun match, tout allait très bien. Je me sens mieux à 33 ans qu’il y a cinq ans. » Cela aurait sûrement mérité mieux qu'un contrat courte durée, mais il a désormais deux mois pour prouver que c'est toujours le cas...

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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