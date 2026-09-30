Évincé par Strasbourg, Jake Forrester a déjà un nouveau club !
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Moins d'une heure après le communiqué de la SIG Strasbourg, annonçant que Jake Forrester était écarté des entraînements le temps de se trouver u autre projet sportif, un autre club a officialisé l'arrivée de l'intérieur américain.
À 12h pétantes, le Promitheas Patras a confirmé l'arrivée de Jake Forrester dans son effectif 2026/27.
Ενίσχυση στους ψηλούς με Τζέικ Φόρεστερ#promitheaspatras #promitheasbc #miaomadagiatinpolihttps://t.co/S9sqfWE033— Promitheas Patras BC Vikos Cola (@promitheasbc) 30 septembre 2026
Une bonne nouvelle pour la SIG puisque cela signifie vraisemblablement un départ d'un commun accord, après un seul match officiel (5 points et 3 défaites en 11 minutes lors d'une défaite à Dijon).
Alors que Janis Gailitis lui reprochait son manque d'engagement en Alsace, Jake Forrester retrouvera donc un championnat connu, lui qui a passé ses deux dernières saisons en Grèce, entre les deux clubs rivaux de Salonique, le PAOK et l'Aris.
Les deux dernières saisons de Forrester en Grèce
Jake Forrester (PAOK) - Jake Forrester (Aris Salonique) · Esake 2024-2025
|Jake Forrester
|Jake Forrester
|MJ
|25
|22
|PTS
|8
|5,6
|REB
|4,6
|4,5
|PD
|0,3
|0,6
|IN
|0,2
|0,5
|CO
|0,2
|0,5
En parallèle, aux côtés de l'ex-chalonnais Zac Cuthbertson, il disputera la FIBA Europe Cup, dont il avait atteint la finale en 2025 avec le PAOK.
De son côté, à moins d'une semaine de son entrée en lice en BCL face au Legia Varsovie, la SIG Strasbourg recherche un nouveau pivot.
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