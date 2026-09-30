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Évincé par Strasbourg, Jake Forrester a déjà un nouveau club !

Écarté de l'effectif de la SIG Strasbourg après un seul match de Betclic ÉLITE, Jake Forrester va retourner en Grèce, direction le Promitheas Patras.
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Évincé par Strasbourg, Jake Forrester a déjà un nouveau club !
Après un seul match, Jake Forrester quitte Strasbourg pour la Grèce
Crédit photo : FOXAEP
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Moins d'une heure après le communiqué de la SIG Strasbourg, annonçant que Jake Forrester était écarté des entraînements le temps de se trouver u autre projet sportif, un autre club a officialisé l'arrivée de l'intérieur américain.

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À 12h pétantes, le Promitheas Patras a confirmé l'arrivée de Jake Forrester dans son effectif 2026/27.

Une bonne nouvelle pour la SIG puisque cela signifie vraisemblablement un départ d'un commun accord, après un seul match officiel (5 points et 3 défaites en 11 minutes lors d'une défaite à Dijon).

Alors que Janis Gailitis lui reprochait son manque d'engagement en Alsace, Jake Forrester retrouvera donc un championnat connu, lui qui a passé ses deux dernières saisons en Grèce, entre les deux clubs rivaux de Salonique, le PAOK et l'Aris.

Les deux dernières saisons de Forrester en Grèce

Jake Forrester (PAOK) - Jake Forrester (Aris Salonique) · Esake 2024-2025

Jake ForresterJake Forrester
MJ2522
PTS85,6
REB4,64,5
PD0,30,6
IN0,20,5
CO0,20,5

En parallèle, aux côtés de l'ex-chalonnais Zac Cuthbertson, il disputera la FIBA Europe Cup, dont il avait atteint la finale en 2025 avec le PAOK.

De son côté, à moins d'une semaine de son entrée en lice en BCL face au Legia Varsovie, la SIG Strasbourg recherche un nouveau pivot.

Esake
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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