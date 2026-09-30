Évincé par Strasbourg, Jake Forrester a déjà un nouveau club !

Moins d'une heure après le communiqué de la SIG Strasbourg, annonçant que Jake Forrester était écarté des entraînements le temps de se trouver u autre projet sportif, un autre club a officialisé l'arrivée de l'intérieur américain.

À 12h pétantes, le Promitheas Patras a confirmé l'arrivée de Jake Forrester dans son effectif 2026/27.

Une bonne nouvelle pour la SIG puisque cela signifie vraisemblablement un départ d'un commun accord, après un seul match officiel (5 points et 3 défaites en 11 minutes lors d'une défaite à Dijon).

Alors que Janis Gailitis lui reprochait son manque d'engagement en Alsace, Jake Forrester retrouvera donc un championnat connu, lui qui a passé ses deux dernières saisons en Grèce, entre les deux clubs rivaux de Salonique, le PAOK et l'Aris.

Les deux dernières saisons de Forrester en Grèce

Jake Forrester (PAOK) - Jake Forrester (Aris Salonique) · Esake 2024-2025 Comparaison statistique entre deux joueurs Jake Forrester Jake Forrester MJ 25 22 PTS 8 5,6 REB 4,6 4,5 PD 0,3 0,6 IN 0,2 0,5 CO 0,2 0,5

En parallèle, aux côtés de l'ex-chalonnais Zac Cuthbertson, il disputera la FIBA Europe Cup, dont il avait atteint la finale en 2025 avec le PAOK.

De son côté, à moins d'une semaine de son entrée en lice en BCL face au Legia Varsovie, la SIG Strasbourg recherche un nouveau pivot.