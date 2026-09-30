Un classement devenu illisible, mais que retenir de la 3e journée de NM1 ?

Avec le refus en dernière minute de l'AS Monaco, la situation floue autour du Pôle France suite à l'épisode de violences et une poule B à 13 équipes, la FFBB devrait peut-être songer à opter pour un autre système de classement que les points. Comme, pourquoi pas, le pourcentage de victoire.

Pour cause, ce n'est que la troisième journée et on n'y comprend déjà plus grand chose à la lecture des classements. Ainsi, avec six points, le leader toutes poules confondues est Lyon SO (2v-2d), pourtant humilié à Orchies le week-end dernier (100-57) et battu par Berck à domicile mardi (70-77).

Mais le club rhodanien est visiblement le seul (pour l'instant ?) à avoir récupéré le bénéfice d'une victoire contre le Pôle France sur tapis vert. Ce qui laisse encore plus songeur sur l'avenir de l'INSEP en Nationale 1, avec de nombreux joueurs frappés par des sanctions fédérales, alors que ses premiers matchs avaient officiellement été simplement "reportés".

En réalité, il n'y a déjà plus qu'une seule équipe invaincue dans la Poule A : Berck. Mais l'ABBR n'est officiellement que huitième, malgré son bilan immaculé, n'ayant joué que deux matchs, quand ses concurrents sont déjà majoritairement à trois (voire à un pour Toulouse et Tarbes-Lourdes dans la Poule B). Bref, illisible, c'est le mot, mais tentons de décrypter.

Poule A :

Le premier a deux défaites de plus que le leader

Huitième est donc la place où il faut être ce mercredi ! C'est avec ce statut que New York a éliminé Minnesota en playoffs WNBA. Et c'est à cette position que figure le vrai-faux leader du groupe : Berck, zéro défaite, et quatre points.

L'ABBR l'a donc emporté mardi dans l'antre de LyonSO (67-60), pourtant officiellement premier, grâce notamment aux 24 points de Tom Wiscart Goetz.

Berck fut donc la seule équipe à préserver son invincibilité mardi : ainsi, Saint-Vallier et Val de Seine, après deux succès initiaux, ont chuté dans de larges proportions à domicile.

Le SVBD a été dominé par le collectif du SCABB Lab (68-87), avec sept joueurs entre 6 et 14 points, tandis que le club francilien n'a pas existé contre Orchies (70-92).

De son côté, le Boulogne Côte d’Opale Basketball a subi la première défaite de sa nouvelle appellation, lors d'un derby à Loon-Plage, où l'écart fut bien plus grand que ne le suggère le score (77-72).

Enfin, avec 22 points de Marius Chambre, le double finaliste Mulhouse est reparti de l'avant à Charleville-Mézières (97-90).

Poule B :

encore deux équipes invaincues

Parmi les équipes à trois matchs, plus personne n'est invaincue à l'Ouest, Angers ayant craqué sur la fin contre Fougères (54-64).

Ainsi, le club breton est le seul à 2v-0d désormais, en compagnie de Challans, qui a dominé Les Sables à la maison (80-66), avec l'inattendu Ewen Moyon en facteur X. Pour son troisième match pro, celui qui est en double projet NM1 - NM2 avec le VCB a compilé 10 points à 4/6, 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 13 minutes.

"Je n’ai pas hésité à l’aligner parce que je le vois tous les jours", a expliqué son entraîneur Sébastien Lambert à Ouest France. "Je sais ce qu’il est capable de faire. Pour le grand public, c’est peut-être une révélation. Moi, ça ne me surprend pas. Si on l’a recruté, c’est qu’il y a une raison."

Sur les autres parquets, Bordeaux a réussi à engranger sa première victoire de la saison (82-84 à Tours), grâce à un tir décisif de Nick Shogbonyo (18 points), ce que n'a pas réussi à faire l'autre promu Laval, balayé par Rennes (81-62).