Michael Jordan : un maillot mythique des Bulls vendu à plus de 12 millions !

Même après sa fin de carrière, Michael Jordan continue d'écrire sa légende et de truster des records. Le nouveau fait d'arme de la légende des Bulls : un maillot porté lors du troisième match des finales NBA 1998 vendu pour la somme de 12,26 millions de dollars.

The 1998 NBA Finals. The Last Dance. Game 3.



JOOPITER is proud to offer the jersey that Michael Jordan wore in Game 3 of the 1998 NBA Finals against the Utah Jazz — a defining moment from one of the greatest dynasties in sports history.



Global bidding runs September 15-29.… pic.twitter.com/iqJOnX1Bki — JOOPITER (@joopiteronline) 17 août 2026

Il s’agit tout simplement du maillot porté en match par un joueur NBA le plus cher jamais vendu aux enchères. Baptisée « Driven to Greatness », cette pièce avait été mise en vente en août. MJ l’avait portée lors de la victoire écrasante des Bulls face au Jazz (96-54), au cours de laquelle le quintuple MVP avait inscrit 24 points.

Sa rareté explique en partie le montant atteint : Ce maillot blanc semble être le seul porté par His Airness lors des finales 1998 dont l’existence est connue du public. Pour ajouter au mythe, cette pièce comporte notamment l’écusson officiel des finales ainsi qu’une étiquette tissée authentifiant le maillot.

Un objet emblématique de « The Last Dance »

Au-delà de sa valeur marchande, cette tenue est étroitement lié à l’un des chapitres les plus marquants de l’histoire de la NBA. Les finales 1998 ont consacré le deuxième triplé des Bulls dans les années 1990 et le sixième titre de Michael Jordan avec Chicago. Cette campagne, immortalisée par le documentaire The Last Dance, demeure un symbole de la domination de la franchise et de son numéro 23.

« Pour JOOPITER, c’est un privilège d’avoir pu mettre sur le marché une pièce aussi importante de l’héritage de Michael Jordan et de constater qu’elle a établi un nouveau record aux enchères pour un maillot de la NBA », a déclaré Caitlin Donovan, responsable mondiale des ventes de la plateforme.

Fondée par Pharrell Williams

De plus, la société a également souligné l’évolution du marché des objets de collection sportifs, où les pièces rares, dotées d’une provenance documentée et d’une forte portée culturelle, attirent une attention internationale croissante. Selon JOOPITER, le résultat de cette vente illustre cette dynamique.

Fondée par le chanteur Pharrell Williams, JOOPITER est une plateforme de commerce et de contenu numérique spécialisée dans les objets culturels rares. Avec cette vente historique, l'entreprise contribue à faire perdurer l’héritage de Michael Jordan, dont la carrière continue de susciter l’intérêt des collectionneurs, plus de deux décennies après la fin de son immense carrière.