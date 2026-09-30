Kyrie Irving bientôt associé à Giannis Antetokounmpo au Heat ?

Le Heat pourrait ne pas avoir terminé ses grandes manœuvres. Après avoir réussi à attirer Giannis Antetokounmpo, double MVP, en provenance des Bucks, la franchise floridienne chercherait à combler les dernières lacunes de son effectif. Le poste de meneur reste notamment un sujet de réflexion, et le nom de Kyrie Irving circule déjà parmi les possibles renforts de Miami.

Jake Fischer mentions the Miami Heat as a possible trade destination for Kyrie Irving for this upcoming season:



“There’s already been some rumblings of the Heat having interest in him.”



“Miami with their point guard depth — are the early spots that people around the league are… pic.twitter.com/iTTS5nTznM — The HEAT Realm (@WadexFlash) 29 septembre 2026

« On parle déjà d'un intérêt du Heat. Je pense que de nombreuses équipes seront mentionnées comme étant intéressées par un échange pour Kyrie Irving, surtout une fois qu'il sera de retour et qu'il aura prouvé qu'il est complètement remis », a expliqué Jake Fischer, spécialiste de la NBA lors d’un direct consacré à l’actualité de la ligue sur Bleacher Report. Le journaliste conseille à tous les fans de bien surveiller la trade deadline fixée au 11 février car c'est à ce moment-là qu'un transfert pourrait avoir lieu.

Pour Miami, l’arrivée éventuelle de Kyrie Irving offrirait une nouvelle option de création aux côtés du Greek Freak. Mais à ce stade, aucun élément ne confirme que la franchise ait engagé des démarches pour recruter le meneur.

Les Rockets à l'affût

En plus de Miami, d'autres franchises semblent lorgner sur l'ancien joueur des Cavaliers. « Je n'ai pas entendu dire que Houston s'intéresse à Kyrie Irving pour le moment, mais les liens passés avec (l'entraîneur) Ime Udoka, avec Kevin Durant, et le fait que les Rockets avaient clairement besoin d'un meneur de jeu l'an dernier… c'est une équipe dont on se demande, selon l'évolution de la situation, si elle pourrait envisager d'acquérir Kyrie Irving à l'avenir ».

Si pour le moment, la patience reste de mise, les rumeurs pourraient continuer à enfler dans les prochaines semaines car la situation du meneur n'apparait plus comme idéale du côté des Mavericks selon le journaliste.

Kyrie Irving Poste : Meneur/Arrière

Taille : 188 cm

Âge : 34 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Dallas Mavericks Stats 2024-2025 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 24,7 #16 REB 4,8 #142 PD 4,6 #61

Une situation floue dans le Texas

« Dans le monde de la NBA, et notamment chez les équipes rivales, personne n'est convaincu que Kyrie Irving terminera la saison à Dallas », a affirmé Jake Fischer.

Pourtant, cet été Dallas ne semblait vouloir lâcher son meneur All-Star et aurait même refusé des propositions de transfert concernant Kyrie Irving avec la ferme intention de l'associer à Cooper Flagg. Cependant, Dallas s’appuie en grande partie sur un noyau jeune, autour du Rookie de l'année, âgé de 19 ans, tandis qu'Uncle Drew, désormais âgé de 34 ans, doit rejoindre une équipe immédiatement compétitive pour tenter de remporter un deuxième titre.

New coach.

New duo.



Coach Dusty May, Cooper Flagg, and Kyrie Irving are ready for the upcoming season 😤 pic.twitter.com/h8NPNlkVLH — NBA (@NBA) 25 septembre 2026

Ainsi, les timelines de Kyrie Irving et des Texans ne semblent pas forcément correspondre mais Dallas attendra certainement de voir dans quel état le meneur reviendra de sa rupture du ligament croisé avant de prendre toute décision.