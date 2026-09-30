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L'été mouvementé de Daniel Batcho, entre blessure sérieuse, multiples trades en G-League et réflexion sur son avenir

Blessé lors d'un match amical en août, Daniel Batcho ne devrait pas être en mesure de jouer en 2026. Tandis que ses droits G-League ont déjà circulé entre trois franchises cet été, lui serait enclin à venir jouer en Europe.
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Résumé
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L'été mouvementé de Daniel Batcho, entre blessure sérieuse, multiples trades en G-League et réflexion sur son avenir
Où jouera Daniel Batcho en 2027 ?
Crédit photo : Michael C. Johnson-USA TODAY Sports
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Après une première saison professionnelle discrète en G-League (3,3 points à 45%, 3,6 rebonds et 0,7 passe décisive), Daniel Batcho (2,10 m, 24 ans) a malheureusement subi un gros contre-temps cet été.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Daniel Batcho.jpg
Daniel BATCHO
Poste(s): Pivot
Taille: 210 cm
Âge: 24 ans (10/01/2002)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / G League
PTS
3,3
#504
REB
3,6
#332
PD
0,5
#512

Touché au genou, le pivot français devrait être éloigné des terrains jusqu’aux environs de la fin de l’année 2026, selon nos informations. Le pivot français s’est blessé le 10 août à Levallois, lors d’un match amical face à Murray State, où il n'avait joué que 8 minutes.

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Depuis, il a fait l'actualité en G-League, étant envoyé le 24 août de Salt Lake City à San Diego puis le 24 septembre aux Delaware Blue Coats

L'Europe comme priorité ?

Ces transactions portent sur les droits de Batcho en G-League, et non sur un engagement à jouer pour ces équipes.

Delaware détient désormais ses droits, s'il venait à retourner dans l'antichambre de la NBA, mais l'ancien international U16, parti aux États-Unis, envisagerait un retour en Europe une fois remis sur pied.

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