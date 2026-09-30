L'été mouvementé de Daniel Batcho, entre blessure sérieuse, multiples trades en G-League et réflexion sur son avenir

Après une première saison professionnelle discrète en G-League (3,3 points à 45%, 3,6 rebonds et 0,7 passe décisive), Daniel Batcho (2,10 m, 24 ans) a malheureusement subi un gros contre-temps cet été.

PROFIL JOUEUR Daniel BATCHO Poste(s): Pivot Taille: 210 cm Âge: 24 ans (10/01/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / G League PTS 3,3 #504 REB 3,6 #332 PD 0,5 #512

Touché au genou, le pivot français devrait être éloigné des terrains jusqu’aux environs de la fin de l’année 2026, selon nos informations. Le pivot français s’est blessé le 10 août à Levallois, lors d’un match amical face à Murray State, où il n'avait joué que 8 minutes.

Depuis, il a fait l'actualité en G-League, étant envoyé le 24 août de Salt Lake City à San Diego puis le 24 septembre aux Delaware Blue Coats

OFFICIAL: the Delaware Blue Coats acquire the returning rights to Max Abmas and Daniel Batcho from the San Diego Clippers, in exchange for the returning rights to DeAndre Williams. pic.twitter.com/TAGNYFDBSN — Delaware Blue Coats (@blue_coats) 24 septembre 2026

L'Europe comme priorité ?

Ces transactions portent sur les droits de Batcho en G-League, et non sur un engagement à jouer pour ces équipes.

Delaware détient désormais ses droits, s'il venait à retourner dans l'antichambre de la NBA, mais l'ancien international U16, parti aux États-Unis, envisagerait un retour en Europe une fois remis sur pied.