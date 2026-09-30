Les Flammes Carolo à une marche d’une qualification en Euroleague féminine

Après un premier tour maîtrisé à domicile, les Flammes Carolo abordent l’épreuve la plus difficile de leur début de saison. Il s’agit d’un match couperet, joué à l’extérieur sur le parquet de Venise. Le vainqueur validera son billet pour la phase régulière de l’EuroLeague féminine, tandis que le perdant basculera en EuroCup féminine.

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Un match pour une place dans l’élite européenne

Le parcours de qualification se joue en deux tours à élimination directe. Les Flammes ont franchi le premier en battant les Tchèques de KP Brno, quatrièmes de leur championnat national en 2025-2026. Il leur reste à passer le second, chez l’Umana Reyer Venezia, vice-championne d’Italie, ce mercredi 30 septembre à 19h30. Le vainqueur rejoint la phase régulière de l’EuroLeague féminine, qui débute le 14 octobre, alors que le perdant sera reversé en EuroCup. Pour Venise, l’enjeu est identique. En cas de victoire, la formation italienne où évolue Alexia Chery (1,90 m, 28 ans) se retrouverait dans le groupe C, aux côtés de Fenerbahçe, tenant du titre, de Valencia Basket et de Rapid Bucarest. Un tirage qui promet une phase régulière très relevée pour l’équipe qui décrochera cette qualification.

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Une belle entrée en matière face à Brno

Les Flammes Carolo ont livré une prestation solide le 23 septembre, en dominant Brno de 20 points (101-81). L’intérieure Koi Love (1,83 m, 25 ans) a terminé la rencontre avec 19 points et 10 rebonds, tandis que Tiffany Clarke et Vaciana Gomis ont respectivement ajouté 21 et 20 points. Cette réussite n’a pas gommé quelques axes d’amélioration dans leur jeu. Brno a en effet capté 16 rebonds offensifs face aux 10 des Carolos. Les Ardennaises avaient aussi dû composer sans Noémie Brochant, toujours engagée en WNBA avec Phoenix Mercury, et sans Isabelle Strunc, ménagée pour la rencontre.

Venise, un cador de l’édition précédente

Le Reyer Venezia représente un obstacle de taille. Les Italiennes ont atteint le Final 6 de l’EuroLeague en 2025-2026 en s’imposant de manière régulière face à des équipes de haut niveau, notamment contre Basket Landes. En 2024, les joueuses du Reyer ont remporté le championnat d’Italie, le troisième de leur histoire. De plus, cette équipe compte dans ses rangs de joueuses de référence, avec la Française Alexia Chery et l’internationale italienne Lorela Cubaj.

Lorela Cubaj Poste : Pivot

Taille : 193 cm

Âge : 27 ans

Nationalité : Italie

Club : Italie (F) Stats 2026-2027 / Coupe du Monde Féminine Statistiques du joueur pour la saison PTS 4,0 #113 REB 7,8 #11 PD 2,8 #36

Apprendre de ses erreurs

Battues par l’ASVEL (78-70) ce week-end lors de la première journée de La Boulangère Wonderligue, Romuald Yernaux, entraîneur des Flammes Carolo, a noté un problème de régularité de la part de son groupe : « C’est décevant, l’équipe qui a gagné c’est l’équipe qui a été la plus intense, qui a été la plus stable dans l’intensité ». Il a également ajouté que ce manque de régularité s’est ressenti offensivement : « Il y a des runs mais le problème c’est qu’on arrive jamais à les faire perdurer ». Le club ardennais est à 40 minutes de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes, une compétition qui « permettra de gagner en apprentissage et en expérience » à son groupe dixit Romuald Yernaux.