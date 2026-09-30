RJ Barrett en plein flou sur sa situation aux Raptors

Nouvel imbroglio à venir du côté des Raptors ? Après le dossier Kawhi Leonard finalement conclu quelques semaines plus tôt après de multiples rebondissements, Toronto rencontre un second contretemps avec l'une de ses stars : RJ Barrett. En effet, malgré son statut de titulaire et son importance dans l’effectif, l'ailier canadien n’a pas encore discuté concrètement d’une éventuelle prolongation avec la franchise selon Michael Grange, de Sportsnet.

Asked RJ Barrett about doing a lot of what was asked of him last season but it still not being enough to secure an extension and where he's at entering the final year of his deal:



"I control my effort and what I do, how I train, how I come in and try to help the team..." pic.twitter.com/yRKW9d1trH — Vivek Jacob (@vivekmjacob) 28 septembre 2026

Le joueur de 26 ans entre toutefois dans sa dernière année de contrat et pourrait étendre son bail pour quatre ans et 185 millions de dollars. En revanche le montant réel de la transaction devrait être inférieur à cette somme afin de faciliter les négociations déjà très compliquées. L'ancien guard des Knicks souhaite ardemment rester dans sa ville natale mais la situation financière de Toronto pourrait compliquer les discussions.

A vrai dire, la franchise canadienne dispose d'autres joueurs importants dans son roster à l'impact encore plus impressionnant que RJ Barrett à commencer par Scottie Barnes. L'ailier fort poursuit sa progression et dispose désormais d'un statut de double All-Star.

Scottie Barnes Poste : Arrière, Ailier

Taille : 201 cm

Âge : 25 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Toronto Raptors Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 18,6 #56 REB 7,4 #45 PD 6,1 #29

Un joueur fiable mais pas indispensable

Le Rookie de l'année 2022 entame la deuxième saison de son contrat de cinq ans et 224 millions de dollars, tandis qu’Immanuel Quickley perçoit 32,5 millions de dollars par an jusqu’en 2029. Dès lors, les finances de Toronto ne comptent plus beaucoup de marge de manœuvre et le Canadien pourrait représenter une bonne contrepartie malgré une production intéressante l'an passé.

L'ailier de 26 ans a affiché des moyennes de 19,3 points, 5,3 rebonds et 3,3 passes décisives par match. Des statistiques solides mais peut être pas suffisantes pour tenir la comparaison avec Kawhi Leonard ou Scottie Barnes.

Kawhi Leonard (LA Clippers) - R.J. Barrett (Toronto Raptors) Comparaison statistique entre deux joueurs Kawhi Leonard R.J. Barrett MJ 66 64 PTS 27,8 19,8 REB 6,3 5,5 PD 3,6 3,4 IN 1,8 0,8 CO 0,4 0,3

De son côté, le principal intéressé assure ne pas se préoccuper de l’incertitude entourant son contrat. « Au final, que tu décroches un contrat ou pas, l’important, c’est de continuer à jouer », a expliqué Maple Mamba, rappelant que chaque rencontre représente une occasion de faire ses preuves et pourquoi pas d'obtenir un nouveau contrat.

Barrett refuse de se laisser distraire

« Je pense que le problème, c’est que souvent, les joueurs s’énervent trop. D’abord, ils vont quand même me payer une grosse somme cette année, alors je dois m’en réjouir. Ensuite, j’ai un bon agent ; je le laisse faire son travail. Advienne que pourra », a déclaré le Canadien visiblement pas tourmenté par cette situation floue.

Ainsi, le début de saison de RJ Barrett semble crucial pour l'avenir de l'ancien de Duke alors que les Raptors s'avance avec une équipe très sérieuse pour le retour de The Claw au bercail. Nul doute que la complémentarité entre les deux joueurs constituera aussi l'un des facteurs importants aux yeux des dirigeants de Toronto afin de prolonger le joueur local.