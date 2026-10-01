FIBA Europe Cup : Nancy et Chalon connaissent leurs adversaires et leur premier rendez-vous

Nancy et Chalon connaissent désormais leurs cinq adversaires en FIBA Europe Cup, la compétition européenne de clubs organisée par la FIBA. L'organisation a confirmé la composition des huit groupes de la saison régulière.

Le SLUC évoluera dans le groupe D et l’Élan dans le groupe F. Les deux clubs français débuteront à domicile la semaine prochaine, avec une qualification pour le deuxième tour réservée aux deux premiers de chaque groupe.

Nancy recevra Vienne, Chalon accueillera Manchester

Nancy affrontera le Keravnos BC, le BC Parnu, King Szczecin, les Nitra Blue Wings et le BC Vienna. Le SLUC ouvrira sa campagne européenne contre le club autrichien, le mardi 6 octobre.

Dans le groupe F, Chalon retrouvera Bigbank/Kalev, Biotekno Korfez Basket, le BC Bashkimi, Valmiera Glass VIA et Manchester Basketball. L’Élan recevra l’équipe britannique pour son premier match, le mercredi 7 octobre.

The Regular Season picture is complete 🗺️



Which group has your attention? 👀



🗞️ https://t.co/O6tfZCSYXh#FIBAEuropeCup pic.twitter.com/gu8FMVdGcG — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) 30 septembre 2026

La FIBA Europe Cup passe à 48 équipes

La saison régulière réunit désormais 48 clubs, contre 40 la saison précédente. Ils sont répartis en huit groupes de six et affronteront chacun de leurs adversaires à domicile et à l’extérieur.

La composition définitive des groupes a été arrêtée après les qualifications du 30 septembre. Le BC Prievidza, le Dinamo Bucarest et Neftchi SC ont remporté leurs confrontations aller-retour.

Battu en qualifications, le BC Parnu a obtenu la dernière place disponible selon les critères de repêchage de la FIBA, après la qualification de Rasta Vechta pour la saison régulière de Basketball Champions League, dans le groupe de Cholet.