Zaccharie Risacher n’a pas attendu longtemps pour se faire remarquer à Dallas. Arrivé cet été après deux saisons à Atlanta, le Français semble déjà avoir convaincu une partie de ses nouveaux partenaires et de son staff. Cooper Flagg, notamment, s’est montré particulièrement élogieux après les premiers entraînements collectifs.

« Il est arrivé avec une attitude incroyable, encore plus athlétique que ce que je pensais. Il est vraiment explosif, vraiment en forme. Il met ses tirs, crée, attaque le cercle. Je dirais qu’il est probablement notre joueur le plus en forme actuellement, il court sur chaque possession et va au rebond offensif. », a expliqué le rookie de l'année 2026.

Les premières séquences diffusées depuis le training camp vont dans ce sens. Risacher a notamment été vu à la conclusion de plusieurs actions en transition et tout en combinant avec Flagg et Kyrie Irving.

Cooper Flagg from practice today-



High praise for new teammate Zaccharie Risacher including his fitness in Dusty May’s fast-paced practices.



“He’s probably our most in shape guy right now”. pic.twitter.com/k4JJLeHYkq — Dana Larson (@TheDanaLarson) 30 septembre 2026

Zaccharie Risacher peut profiter du jeu rapide des Mavericks

Cette capacité à courir pourrait justement devenir l’un de ses principaux atouts dans le système de Dusty May. Flagg avait inscrit 5,4 points par match en transition lors de sa saison rookie, le meilleur total parmi les rookies et l’un des plus élevés de NBA. Sa capacité à pousser la balle devrait offrir des situations favorables à Risacher, particulièrement efficace lorsqu’il attaque les espaces.

Le Français a lui-même confirmé que cette dimension faisait partie des priorités fixées par son entraîneur.

« On peut déjà voir que nous voulons défendre et jouer vite. C’est aussi l’un de mes points forts. J’ai parlé de ça avec le coach Dusty. Je sais qu’il veut que je pousse en transition et que je sois efficace dans ce domaine. »

Zaccharie Risacher taking it coast-to-coast in practice 👀 pic.twitter.com/6ParBosHiN — All Things Mavs | Jimmy C Hoops (@All_Things_Mavs) 30 septembre 2026

Dusty May avait déjà ciblé ses qualités avant son arrivée

Le nouveau coach de Dallas connaissait d’ailleurs déjà bien le profil de Risacher avant son transfert.

« J’avais étudié son jeu avant qu’on le récupère, puis encore après le trade, et j’ai passé beaucoup de temps avec lui cet été. Zac possède plusieurs qualités assez uniques qui vont énormément nous aider. C’est l’un des joueurs les plus rapides de NBA. »

Dusty May apprécie également son activité loin du ballon et sa défense.

« Il a un très bon instinct pour aller vers le ballon, notamment au rebond et lorsqu’il court les couloirs en transition. Et défensivement, il est beaucoup plus physique que ce qu’on pourrait imaginer pour un joueur de son gabarit et de son poids. Je pense vraiment qu’il va nous apporter énormément. »

Le débat de la rédaction · L'alignement des planètes Est-ce le projet parfait pour relancer Risacher ? Oui

Non

Dallas possède désormais une configuration assez particulière avec trois anciens premiers choix de Draft : Kyrie Irving (2011), Risacher (2024) et Flagg (2025). Pour le Français, évoluer aux côtés de deux créateurs de ce niveau pourrait faciliter son intégration et lui permettre de se concentrer sur ses qualités de course, de coupe et de finition. Les premières impressions du training camp laissent en tout cas penser que les Mavericks ont déjà identifié la manière dont ils souhaitent l’utiliser.