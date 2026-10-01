Tony Parker et l'ASVEL ont « beaucoup à apprendre » de la défaite contre Panathinaïkos

Comme Paris, l’ASVEL a subi la loi du Panathinaïkos en terre athénienne ce mercredi soir (102-79). Malgré les absences de Juancho Hernangomez, Kendrick Nunn, Kostas Sloukas et Nigel Hayes-Davis ou encore Moustapha Fall, l’équipe grecque a dicté son jeu en première mi-temps (56-34) et déroulé après la pause.

Comme depuis le début de la saison, le trio français des Verts s’est montré intraitable : Sylvain Francisco a compilé 19 points à 7/10 aux tirs, 3 passes décisives pour 25 d’évaluation, Mathias Lessort a ajouté 12 points et 8 rebonds pour 22 d'évaluation et Guerschon Yabusele 9 points, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 13 d’évaluation.

« Le Panathinaïkos a beaucoup de chance de les avoir »

C’est la première défaite de l’ère Tony Parker en EuroLeague. Le coach de l’ASVEL a reconnu la supériorité de son adversaire en conférence de presse.

« C'était un bon match pour nous. Evidemment, le Panathinaïkos a joué de façon exceptionnelle. Nous avons beaucoup à apprendre de ce genre de match. Ils nous ont montré ce qu'il faut pour être au plus haut niveau en termes d’intensité, de préparation mentale, de dureté… Il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer. Nous allons tirer des leçons de ce match, analyser la vidéo, identifier nos points faibles et revenir plus forts. »

L’ancien joueur des Spurs a aussi relevé l’importance du trio français au sein du collectif de Zeljko Obradovic : « Panathinaïkos a beaucoup de chance de les avoir. Ce sont de grands joueurs, ils ont fait leurs preuves en ayant des rôles importants en EuroLeague, en NBA ou en équipe nationale. Ils sont amis et forment un excellent noyau, cela favorise la cohésion de leur groupe. »

Parker et Francisco ont tourné la page

Bien évidemment, TP n’a pas échappé à une question sur Sylvain Francisco, censé rejoindre le projet villeurbannais cet été avant de changer de cap à la suite des problèmes financiers de l’ASVEL. On a vu le duo échanger pendant plusieurs minutes après la rencontre.

The final buzzer doesn’t end every conversation. 🤝🇫🇷



Tony Parker and Sylvain Francisco catching up behind the scenes after Panathinaikos’s 102-79 EuroLeague win over ASVEL. #TonyParker #SylvainFrancisco #SKWEEK pic.twitter.com/y9d7bWaE6H — SKWEEK (@SkweekSports) 30 septembre 2026

« Bien sûr que j'ai discuté avec lui », poursuit Tony Parker. « C'est comme ça. J’en ai suffisamment parlé. Je lui souhaite le meilleur. Je l'apprécie beaucoup comme joueur et comme personne, et le Panathinaïkos a de la chance de l'avoir ».

Le sujet étant clos, l'ASVEL va pouvoir se concentrer sur la réception de Valence et les retrouvailles avec Neal Sako, ce vendredi à 20h.