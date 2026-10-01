Un nouveau problème à régler à l’ASVEL. Alors que le club villeurbannais a dû revoir son budget à la baisse durant l’été, le club de Tony Parker fait désormais face à une sanction administrative de l’EuroLeague. Selon Eurohoops, Villeurbanne s’est vu interdire l'inscription de nouveaux joueurs en raison d’un contentieux financier avec Joffrey Lauvergne.

Joffrey Lauvergne réclame encore 300 000 euros

À l’origine de cette nouvelle procédure : une somme de 300 000 euros que l’ASVEL devrait encore à son ancien pivot, qui a porté le maillot villeurbannais entre 2022 et 2025. Selon BasketNews, la dette restante se situeraient à un montant légèrement inférieur, d'environ 200 000 euros.

Lors de son passage au club, l’actuel joueur du Partizan Belgrade touchait environ un million d’euros par saison selon Basket Europe.

Le club n’aurait pas respecté deux échéances successives prévues dans le cadre d’un précédent accord financier. Face à ces impayés, Joffrey Lauvergne aurait donc à nouveau saisi le tribunal arbitral du basket, le Basketball Arbitral Tribunal (BAT), juridiction chargée notamment de régler les litiges contractuels entre clubs et joueurs.

Une nouvelle sanction après celle de 2025-2026

Cette interdiction intervient alors que l’ASVEL a déjà été sanctionnée par l’EuroLeague la saison dernière pour des manquements financiers.

En 2025-2026, le club n’avait pas atteint le Low Remuneration Level, le seuil minimal de rémunération imposé par les règles de compétitivité financière de l’EuroLeague. L’instance avait alors imposé à Villeurbanne de distribuer 1,28 million d’euros supplémentaires à ses joueurs afin de combler l’écart avec le seuil réglementaire.

Le club villeurbannais avait également écopé d’une amende de 25 000 euros et d’une interdiction d’enregistrer des joueurs et entraîneurs jusqu’au règlement des sommes dues.

Un dossier sous surveillance

L’ASVEL devra donc composer avec son groupe actuel tant que la situation financière à l’origine de la sanction ne sera pas régularisée.

Cette interdiction de recrutement ne tombe pas au meilleur moment, alors que Mathis Dossou-Yovo et TyTy Washington sont encore à l’infirmerie.