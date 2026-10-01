Bradley Beal livre un constat très lucide sur sa situation

Bradley Beal aborde sa 15e saison NBA avec des priorités différentes de celles affichées quelques années plus tôt. Revenu aux Los Angeles Clippers pour deux saisons et 13,2 millions de dollars après avoir testé la free agency, l’arrière assume désormais que son premier combat se situe sur le plan physique. Il n’avait disputé que six rencontres en 2025-2026 avant qu’une fracture de la hanche gauche ne mette fin à sa saison.

Cette décision intervient également après un été particulièrement mouvementé pour les Clippers, sanctionnés lourdement par la NBA après l’enquête concernant les relations financières entre Kawhi Leonard et la franchise. Leonard a depuis été transféré à Toronto.

PROFIL JOUEUR Bradley BEAL Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 33 ans (28/06/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 8,2 #268 REB 0,8 #540 PD 1,7 #276

La santé avant tout

Beal n’a pas cherché à masquer la réalité de sa situation au Media Day.

« Évidemment, je vieillis. Je pourrais essayer de gagner et aller chercher la victoire, et j’ai eu plein d’opportunités pour faire ça, mais je ne peux pas leur être utile non plus si je ne suis pas en forme. Ma priorité absolue, c’est d’être en bonne santé et de m’assurer que je peux jouer de manière régulière, être constamment disponible. Ça a été un point faible pour moi ces quatre ou cinq dernières années. Et je ne peux pas esquiver ça. »

Le contraste est net avec ses propos de 2022. À l’époque, alors qu’il évoluait encore à Washington, Beal expliquait : « Ma plus grande peur, c’est de quitter le basket sans m’être donné une chance de gagner. »

Quatre ans plus tard, sa réflexion a évolué.

« Ma priorité, c’est de savoir qui me donne le meilleur avantage pour être disponible, être moi-même de façon constante. J’ai une excellente relation avec le staff ici et je leur ai confié la mission de me mettre dans cette position. J’ai l’impression que si j’allais ailleurs, je repartirais de zéro, en me mettant une pression stressante inutile pour performer. »

Bradley Beal was pretty candid as to why he re-signed with the Clippers despite having options in free agency and the Kawhi investigation:



“Obviously, I'm getting older, I can go try to win and go chase winning and I had plenty of opportunities to go do that, but I can't be of… pic.twitter.com/RxNODVyldX — Tomer Azarly (@TomerAzarly) 30 septembre 2026

Une nouvelle alerte physique dès le training camp

Beal estime avoir récupéré à environ 95 % de sa blessure à la hanche. Il doit toutefois gérer une inflammation du genou droit, qui l’empêche de participer au début du training camp.

« Cela a été une sorte de lutte au cours des dernières années. », a-t-il reconnu à propos de ses problèmes physiques récurrents.

Ce constat éclaire son choix de rester dans un environnement médical qu’il connaît plutôt que de repartir ailleurs à 33 ans.

Bradley Beal addresses his knee inflammation injury:



He mentioned that he's past the hip injury, and that it's 95-100% good. During the ramp up process, his knee became inflamed. The Clippers are being precautionary as he misses the start of training camp. pic.twitter.com/B1RV9YRGhQ — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) 28 septembre 2026

Un rôle de transmission de plus en plus important

Beal ne sera plus nécessairement le leader offensif qu’il a été à Washington, mais son influence pourra passer par un autre registre. Il retrouve notamment Darius Garland, passé par son programme Bradley Beal Elite, ainsi que Rui Hachimura, qu’il avait côtoyé chez les Wizards.

« Vous commencez à me faire sentir vieux ! J’ai l’impression d’avoir encore beaucoup dans le réservoir, mais pouvoir partager ces connaissances, c’est aussi ça, le basket. Le jeu reste, les joueurs vont et viennent, non ? »

Asked Bradley Beal about two of his proteges becoming Clippers teammates: Bradley Beal Elite alum Darius Garland, and former Washington Wizards lottery pick Rui Hachimura



Said that he wished to be teammates with someone he coached like Garland. And he says about Hachimura, "We… pic.twitter.com/alA4utkJdd — Law Murray 💀 (@LawMurrayTheNU) 28 septembre 2026

À propos d’Hachimura, Beal s’est également souvenu : « On avait l’habitude de l’appeler le petit Kawhi. »

Ses ambitions n’ont pas disparu, mais son discours traduit une évolution nette. Pour Bradley Beal, prolonger sa carrière passe désormais d’abord par la capacité à rester sur le terrain.