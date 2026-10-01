Recherche
Recherche
Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Bradley Beal livre un constat très lucide sur sa situation

Bradley Beal a livré un constat très clair sur sa situation aux Clippers. Après plusieurs saisons perturbées par les blessures, l’ancien All-Star ne place plus ses choix de carrière uniquement sous le signe de la quête d’un titre : sa priorité est désormais de retrouver une disponibilité régulière et de transmettre son expérience.
|
Résumé
Écouter
Bradley Beal livre un constat très lucide sur sa situation
Bradley Beal lors du Media Day des Clippers.
Crédit photo : Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Bradley Beal aborde sa 15e saison NBA avec des priorités différentes de celles affichées quelques années plus tôt. Revenu aux Los Angeles Clippers pour deux saisons et 13,2 millions de dollars après avoir testé la free agency, l’arrière assume désormais que son premier combat se situe sur le plan physique. Il n’avait disputé que six rencontres en 2025-2026 avant qu’une fracture de la hanche gauche ne mette fin à sa saison.

Cette décision intervient également après un été particulièrement mouvementé pour les Clippers, sanctionnés lourdement par la NBA après l’enquête concernant les relations financières entre Kawhi Leonard et la franchise. Leonard a depuis été transféré à Toronto.

PROFIL JOUEUR
Bradley Beal
Bradley BEAL
Poste(s): Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 33 ans (28/06/1993)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
8,2
#268
REB
0,8
#540
PD
1,7
#276

La santé avant tout

Beal n’a pas cherché à masquer la réalité de sa situation au Media Day.

« Évidemment, je vieillis. Je pourrais essayer de gagner et aller chercher la victoire, et j’ai eu plein d’opportunités pour faire ça, mais je ne peux pas leur être utile non plus si je ne suis pas en forme. Ma priorité absolue, c’est d’être en bonne santé et de m’assurer que je peux jouer de manière régulière, être constamment disponible. Ça a été un point faible pour moi ces quatre ou cinq dernières années. Et je ne peux pas esquiver ça. »

Le contraste est net avec ses propos de 2022. À l’époque, alors qu’il évoluait encore à Washington, Beal expliquait : « Ma plus grande peur, c’est de quitter le basket sans m’être donné une chance de gagner. »

Quatre ans plus tard, sa réflexion a évolué.

« Ma priorité, c’est de savoir qui me donne le meilleur avantage pour être disponible, être moi-même de façon constante. J’ai une excellente relation avec le staff ici et je leur ai confié la mission de me mettre dans cette position. J’ai l’impression que si j’allais ailleurs, je repartirais de zéro, en me mettant une pression stressante inutile pour performer. »

Une nouvelle alerte physique dès le training camp

Beal estime avoir récupéré à environ 95 % de sa blessure à la hanche. Il doit toutefois gérer une inflammation du genou droit, qui l’empêche de participer au début du training camp.

« Cela a été une sorte de lutte au cours des dernières années. », a-t-il reconnu à propos de ses problèmes physiques récurrents.

Ce constat éclaire son choix de rester dans un environnement médical qu’il connaît plutôt que de repartir ailleurs à 33 ans.

Un rôle de transmission de plus en plus important

Beal ne sera plus nécessairement le leader offensif qu’il a été à Washington, mais son influence pourra passer par un autre registre. Il retrouve notamment Darius Garland, passé par son programme Bradley Beal Elite, ainsi que Rui Hachimura, qu’il avait côtoyé chez les Wizards.

« Vous commencez à me faire sentir vieux ! J’ai l’impression d’avoir encore beaucoup dans le réservoir, mais pouvoir partager ces connaissances, c’est aussi ça, le basket. Le jeu reste, les joueurs vont et viennent, non ? »

À propos d’Hachimura, Beal s’est également souvenu : « On avait l’habitude de l’appeler le petit Kawhi. »

Ses ambitions n’ont pas disparu, mais son discours traduit une évolution nette. Pour Bradley Beal, prolonger sa carrière passe désormais d’abord par la capacité à rester sur le terrain.

NBA
NBA
Suivre
Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Bradley Beal livre un constat très lucide sur sa situation