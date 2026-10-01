Elles n'ont pas remporté le trophée, mais elles auront assurément marqué les esprits cette année en WNBA. Carla Leite et Dominique Malonga figurent toutes les deux dans le Top 5 du vote du Most Improved Player (MIP), récompensant la joueuse ayant le plus progressé au cours de la saison 2026.

Le trophée revient finalement à Jessica Shepard (Dallas), qui a recueilli 29 des 74 voix du panel de journalistes et diffuseurs. Shakira Austin (Washington) termine deuxième avec 25 voix. Derrière, Carla Leite a obtenu 11 voix, devant Marina Mabrey (4) et Dominique Malonga (3).

Carla Leite, une deuxième saison qui change tout

Pour Carla Leite, cette place sur le podium de ce vote vient conclure une saison particulièrement marquante avec le Portland Fire, alors même qu’elle sortait d’une année galère en Europe où elle avait, de son propre aveu, « perdu l’envie de jouer au basket ».

Après une première campagne à Golden State en 2025, conclue avec 7,0 points et 1,9 passe décisive de moyenne, la meneuse française a changé de dimension dans l'Oregon. La désormais vice-championne du monde a terminé la saison 2026 avec 16,1 points, 6,3 passes et 2,2 rebonds par match, tout en affichant 45,9 % de réussite aux tirs et 40,2 % à trois points.

Carla Leite (Golden State Valkyries) - Carla Leite (Portland Fire) · WNBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Carla Leite Carla Leite MJ 39 39 PTS 7 16,1 REB 1,3 2,2 PD 1,9 6,3 IN 0,7 0,6 CO 0,1 0,1

Une progression qui n’est pas passée inaperçue dans une ligue où la moindre place gagnée dans la hiérarchie se mérite.

Dominique Malonga, de l'apprentissage à l’explosion

Pas loin derrière dans ce classement, Dominique Malonga a récolté 3 voix et terminé 5e du vote du MIP 2026.

Et là encore, le bond statistique est spectaculaire. Pour sa deuxième saison avec le Seattle Storm, l’intérieure française a tourné à 17,1 points, 8,8 rebonds et 1,7 passe décisive, avec également 1,4 contre par rencontre ! Elle était à 7,7 points, 4,6 rebonds et 0,9 passe lors de sa saison rookie.

Dominique Malonga (Seattle Storm) - Dominique Malonga (Seattle Storm) · WNBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Dominique Malonga Dominique Malonga MJ 45 35 PTS 7,8 17,1 REB 4,9 8,8 PD 0,9 1,7 IN 0,4 1 CO 0,7 1,4

Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de son évolution. La deuxième choix de la Draft 2025 est passée d’un rôle de rotation à celui de joueuse majeure du Storm, jusqu'à devenir titulaire à 20 ans et sélectionnée au All-Star Game !

Elle est devenue au passage la plus jeune joueuse de l'histoire de la ligue à atteindre plusieurs paliers statistiques, dont 500 points et 300 rebonds.

La vice-championne olympique et vice-championne du monde a également signé 37 points contre Dallas le 22 juin dernier, devenant la plus jeune joueuse de l'histoire de la WNBA à atteindre les 30 points sur un match.