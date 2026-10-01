Elle avait déjà marqué les esprits lors du premier match de la série, avec 20 points dans la large victoire de Golden State (104-80), Gabby Williams a vécu une soirée encore plus historique. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Française a signé 36 points, son record en carrière en saison régulière comme en playoffs, à 12/23 aux tirs dont 5/12 à 3-points, plus 7 passes décisives, son meilleur total de la saison, mais aussi 6 rebonds et 4 interceptions. Soit un match à 40 d'évaluation en 36 minutes !

Arike Ogunbowale (Dallas Wings) - Gabby Williams (Golden State Valkyries) Comparaison statistique entre deux joueurs Arike Ogunbowale Gabby Williams PTS 45 36 REB 7 6 PD 4 7 IN 3 4 CO 0 0

Un récital offensif qui n’aura pas permis aux Valkyries de décrocher leur qualification en demi-finales puisque Dallas l’a emporté au bout du suspens, après prolongation (108-100), grâce notamment à une Arike Ogunbowale spectaculaire.

L’arrière des Wings a planté 45 points, nouveau record de points inscrits lors d’un match de playoffs WNBA (!), en shootant à 12/23 aux tirs, à 5/8 derrière l’arc et 16/18 aux lancers-francs, plus 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions.

History in the making ✍️



Arike Ogunbowale put on a historic performance in the @DallasWings' OT win over the Valkyries to force a Game 3. She broke the WNBA playoff record for points in a game with 45 PTS.



45 PTS | 7 REB | 5 3PM | 4 AST | 3 STL



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A Dallas, l’ancienne joueuse de Lyon Alysha Clark a ajouté 21 points tandis que Paige Bueckers n’a inscrit que 10 points à 3/13 aux tirs en 43 minutes de temps de jeu.

Gabby Williams en fusion

En pénétration, à mi-distance ou derrière l’arc… Gabby Williams avait parfaitement démarré en inscrivant 13 des 21 premiers points des Valkyries, permettant à Golden State de prendre rapidement huit longueurs d’avance (18 unités à la pause).

Mais après avoir encaissé 37 points dans le deuxième quart-temps du Game 1, les Wings ont réagi en remportant ce même quart-temps 27-19 et virer en tête à la mi-temps. Les Valkyries ont ensuite repris les commandes, avec deux points d’avance avant le dernier quart-temps. Le match a ensuite basculé dans une fin de rencontre complètement folle.

Ogunbowale lui répond

À 14,6 secondes de la fin, deux lancers-francs de Gabby Williams ont donné trois points d'avance aux Valkyries (93-90). Mais Ogunbowale a alors dégainé un tir primé depuis le corner à 4,1 secondes du terme pour ramener Dallas à hauteur (93-93) et envoyer les deux équipes en prolongation.

Dans l’extra-time, l’arrière des Wings a continué son festival, en inscrivant 11 des 15 points de Dallas en prolongation, dont un tir à 3-points dès le début de la prolongation, puis un autre panier longue distance pour donner définitivement l’avantage aux Wings à 1'46" de la fin.

Williams aura tout tenté jusqu’au bout. Mais après avoir porté son équipe pendant une grande partie de la rencontre, elle n’a pas trouvé la réussite dans les dernières minutes de la prolongation, manquant ses six derniers tirs.

En sortie de banc mais avec le quatrième temps de jeu côté Valkyries, Janelle Salaün a inscrit 11 points.

Un match 3 ce vendredi

Golden State avait l'occasion de conclure la série à Dallas, mais devra finalement disputer un troisième match décisif (1-1). Celui-ci aura lieu à la maison. Ce vendredi 2 octobre, les Valkyries retrouveront le Chase Center pour un Game 3 qui décidera de leur qualification en demi-finales. Le vainqueur affrontera ensuite soit les Las Vegas Aces soit l’Indiana Fever.

Dans l’autre rencontre du soir, l’Atlanta Dream a bouclé sa série en deux matches en battant Washington (93-75). Qualifié pour les demi-finales des playoffs WNBA pour la première fois depuis 2018, Atlanta affrontera le New York Liberty et ses Françaises Pauline Astier, Marine Johannès et Marine Fauthoux.