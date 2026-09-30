C’est un exploit du club lituanien de Kibirkstis Vilnius. Douze ans après leur dernière participation à la compétition reine européenne, les joueuses de la capitale ont décroché leur qualification pour la phase de groupes de l'EuroLeague. Pour cela, elles ont dominé le club hongrois de Sopron — champion en 2022 — lors du dernier tour préliminaire de qualification. Et ce à l’extérieur, sur le score net de 81-62. Au cœur de cette prestation majeure, la tricolore Zoé Wadoux a une nouvelle fois livré une partition offensive de très haut niveau.

Une furie offensive derrière l'arc

Déjà impressionnante lors du premier tour de ce tournoi de qualification avec 21 points inscrits face à Poznań (notamment grâce à 7 tirs à 3-points réussis), la shooteuse française a remis le couvert au meilleur des moments. Elle a même fait encore mieux.

L'arrière de la génération 2001 a cumulé… 27 points à 9/12 aux tirs (dont 6/8 à 3-points), 4 rebonds, 2 passes décisives, 4 interceptions et 2 contres, pour 33 d’évaluation en 33 minutes. Au-delà de confirmer son rôle d’artificière de son équipe, elle a été particulièrement complète dans tous les secteurs du jeu. Sa régularité à longue distance et son agressivité ont constamment martyrisé la défense hongroise.

Un grand nom du basket européen éliminé

La performance globale de Kibirkstis reste un petit événement dans le paysage du basket féminin européen. Au-delà de leur première participation depuis 2014, éliminer Sopron, vainqueur de la compétition en 2022 et habitué des joutes continentales, constitue un tour de force. Les Hongroises seront donc reversées en EuroCup.

Dès les premiers instants du match, les Lituaniennes ont imposé une intensité étouffante, repartant aux vestiaires avec 9 points d’avance. Mais c’est surtout dans le dernier quart-temps, remporté 27-15, qu’elles ont pris feu. Wadoux y a notamment marqué 9 points sur les quatre dernières minutes. L'écart final (+19) reflète parfaitement la maîtrise collective affichée sur le parquet.

​La consécration européenne pour la Française

​Pour Zoé Wadoux, cette qualification réussie confirme sa très belle montée en puissance à l'international. Révélée très jeune dans les sélections nationales de jeunes, l'ancienne de Villeneuve d’Ascq ou Charnay franchit un cap important dans sa carrière en devenant le leader offensif incontesté d'une franchise qualifiée en EuroLeague, elle qui n’a jamais joué à ce niveau européen.

Avec ces deux prestations coup sur coup à 21 et 27 points, la shooteuse tricolore envoie un message clair à la concurrence avant le début de la phase de poules. Kibirkstis et sa piteuse arrière française seront bien à observer de très près cette saison. Elles seront reversées dans le groupe de... Basket Landes, avec Saragosse et l'Athinaïkos.