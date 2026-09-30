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48 points en deux matchs : Zoé Wadoux incadescente pour qualifier Kibirkstis en EuroLeague

EuroLeague - La Française Zoé Wadoux a été le moteur offensif de Kibirkstis Vilnius lors du tour préliminaire de qualification, compilant 48 points en deux matchs pour envoyer le club lituanien en phase de groupes, 12 ans après leur dernière participation.
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48 points en deux matchs : Zoé Wadoux incadescente pour qualifier Kibirkstis en EuroLeague
Zoé Wadoux a encore pris feu
Crédit photo : EuroLeague Women
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C’est un exploit du club lituanien de Kibirkstis Vilnius. Douze ans après leur dernière participation à la compétition reine européenne, les joueuses de la capitale ont décroché leur qualification pour la phase de groupes de l'EuroLeague. Pour cela, elles ont dominé le club hongrois de Sopron — champion en 2022 — lors du dernier tour préliminaire de qualification. Et ce à l’extérieur, sur le score net de 81-62. Au cœur de cette prestation majeure, la tricolore Zoé Wadoux a une nouvelle fois livré une partition offensive de très haut niveau. 

Sopron Basket Féminin 62 - 81 Kibirkstis-TOKS · EuroLeague Féminine 2026-2027 · 30/09/2026

Leaders

Sopron Basket FémininKibirkstis-TOKS
PTSMasa Jankovic 16Zoé Wadoux 27
REBKennedy Todd-Williams 13Daugile Use 9
PDZala Friskovec 4Niyah Becker 3

Statistiques d'équipe

Sopron Basket FémininKibirkstis-TOKS
TIRS30,7 %50 %
3PTS6/248/16
LF10/2017/24
REB4744
RO239

Une furie offensive derrière l'arc 

Déjà impressionnante lors du premier tour de ce tournoi de qualification avec 21 points inscrits face à Poznań (notamment grâce à 7 tirs à 3-points réussis), la shooteuse française a remis le couvert au meilleur des moments. Elle a même fait encore mieux.

L'arrière de la génération 2001 a cumulé… 27 points à 9/12 aux tirs (dont 6/8 à 3-points), 4 rebonds, 2 passes décisives, 4 interceptions et 2 contres, pour 33 d’évaluation en 33 minutes. Au-delà de confirmer son rôle d’artificière de son équipe, elle a été particulièrement complète dans tous les secteurs du jeu. Sa régularité à longue distance et son agressivité ont constamment martyrisé la défense hongroise. 

Zoé WADOUX
Zoé WADOUX
27
PTS
4
REB
2
PDE
Logo EuroLeague Féminine
SOP
62 81
KIB

Un grand nom du basket européen éliminé 

La performance globale de Kibirkstis reste un petit événement dans le paysage du basket féminin européen. Au-delà de leur première participation depuis 2014, éliminer Sopron, vainqueur de la compétition en 2022 et habitué des joutes continentales, constitue un tour de force. Les Hongroises seront donc reversées en EuroCup.

 Dès les premiers instants du match, les Lituaniennes ont imposé une intensité étouffante, repartant aux vestiaires avec 9 points d’avance. Mais c’est surtout dans le dernier quart-temps, remporté 27-15, qu’elles ont pris feu. Wadoux y a notamment marqué 9 points sur les quatre dernières minutes. L'écart final (+19) reflète parfaitement la maîtrise collective affichée sur le parquet.

​La consécration européenne pour la Française

​Pour Zoé Wadoux, cette qualification réussie confirme sa très belle montée en puissance à l'international. Révélée très jeune dans les sélections nationales de jeunes, l'ancienne de Villeneuve d’Ascq ou Charnay franchit un cap important dans sa carrière en devenant le leader offensif incontesté d'une franchise qualifiée en EuroLeague, elle qui n’a jamais joué à ce niveau européen.

Avec ces deux prestations coup sur coup à 21 et 27 points, la shooteuse tricolore envoie un message clair à la concurrence avant le début de la phase de poules. Kibirkstis et sa piteuse arrière française seront bien à observer de très près cette saison. Elles seront reversées dans le groupe de... Basket Landes, avec Saragosse et l'Athinaïkos.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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