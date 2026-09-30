Le Paris Basketball est tombé à domicile face au Partizan Belgrade (79-92), pour le deuxième match de la saison en EuroLeague. Cette défaite européenne laisse forcément des regrets. Notamment car ​Paris a manqué de discipline avec le ballon. Face à la pression défensive serbe, les Parisiens ont commis de trop nombreuses erreurs directes, voulant se précipiter dans le jeu. Le total de 21 pertes de balle est trop élevé pour espérer l’emporter à ce niveau.

S'accorder avec le style parisien

En conférence de presse d'après-match, le néo-coach parisien Max Lefèvre l’a confirmé : « Tout d'abord, on n'a pas été bons offensivement. Sur nos 21 balles perdues, on en a 12 en deuxième mi-temps. Tu ne vas pas gagner beaucoup de matches en Euroleague avec de telles stats... Beaucoup de pertes de balles n'étaient même pas forcées. Parfois, on leur a juste rendu le ballon. » Malgré ce déchet, l'attaque parisienne a gardé du rythme, avec de bons pourcentages aux tirs (50%, dont 37% à 3-points).

L’ancien assistant des Timberwolves doit aussi s’adapter à la philosophie et au style de jeu parisien, instaurés depuis plusieurs années. Notamment au niveau des rotations massives et insistantes, qui ont parfois pu couper l'élan de l'équipe hier. Le staff technique prend la mesure de ce problème d'ajustement. « On doit regarder ça avec le staff. On doit faire en sorte de laisser des line-ups qui ont du sens parce que c'est vrai que ça peut parfois être déroutant. Là aussi, on est toujours en apprentissage. »

3/4 | EuroLeague round 02 | vs. Paris@ParisBasketball 63 - 67 #KKPartizan



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Un équilibre à trouver

Enfin en ce qui concerne Nadir Hifi (19 points, mais à 5/15 aux tirs et avec 7 pertes de balle), là aussi un équilibre est à trouver. Ciblé par la défense adverse, le MVP de la Supercoupe a trop souvent cherché l’exploit individuel face au piège du Partizan, quitte à garder la balle de longues secondes.

Son entraîneur refuse toutefois d'en faire un coupable et assume sa part de responsabilité. « En début de match, il a été très bon pour trouver ça et faire bouger la balle. Mais à un moment donné, on s'est trop concentré autour de lui balle en main. Mais c'est de ma faute, je dois pouvoir l'aider dans ce genre de situation. »

Avec un Tyson Etienne qui découvre le basket européen et un Frank Ntilikina plutôt repositionné en poste 2-3 depuis quelques années, Hifi n’a pas non plus beaucoup de monde autour pour le soulager de ses responsabilités de création. Tout cela sera à corriger avant le prochain match d’EuroLeague, dès demain contre le Zalgiris Kaunas, toujours à l’Adidas Arena.