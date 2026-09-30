Le nouvel assistant Pierric Poupet, qui connaît bien l’EuroLeague, l’avait prévenu avant la rencontre dans les colonnes du Progrès : « le Panathinaïkos est monstrueux sur le papier. » Le club grec se présentait pourtant pour cette 2e journée d’EuroLeague sans Kendrick Nunn, Kostas Sloukas, Nigel Hayes-Davis, Juancho Hernangomez et Moustapha Fall.

Une classe d'écart

Mais il reste quand même de quoi monter une équipe terrifiante, portée par ce soir par son trio français. Que ce soit Guerschon Yabusele contre son ancienne équipe, Sylvain Francisco face à ceux qui auraient dû l’embaucher cet été, ou Mathias Lessort qui adore jouer les clubs français, les trois tricolores étaient particulièrement motivés ce soir. À eux trois, ils cumulent quasiment la même évaluation (60) que… toute l’équipe de l’ASVEL (61).

Car les Villeurbannais new-look de Tony Parker n’ont pas fait le poids chez les champions 2024, grands favoris pour le titre, avec un effectif et une masse salariale démesurés. L’ASVEL n’a même plus gagné chez le Panathinaïkos depuis… 2021. Élie Okobo et Victor Wembanyama étaient encore dans l’équipe.

Ce mercredi 30 septembre 2026 n’y a pas fait exception. Presque sans forcer, l’écart final de +23 est quasiment le même encaissé par Paris sur ce même parquet la semaine dernière (+19). Les clubs français semblent bien impuissants face à cette armada taillée pour le titre.

Développement à venir...