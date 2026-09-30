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Même tarif que Paris pour l'ASVEL chez le Panathinaïkos, porté par son trio français

EuroLeague - Le Panathinaïkos a écrasé l'ASVEL de 23 points lors de la 2e journée d'EuroLeague à Athènes (102-79). Les trois français Yabusele, Francisco et Lessort ont été les grands artisans de la victoire grecque face à des Villeurbannais impuissants.
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Résumé
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Même tarif que Paris pour l'ASVEL chez le Panathinaïkos, porté par son trio français
Tony Parker n'a pu qu'observer Sylvain Francisco, mais pas avec le maillot qu'il aurait souhaité
Crédit photo : Florentin Bruère
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Le nouvel assistant Pierric Poupet, qui connaît bien l’EuroLeague, l’avait prévenu avant la rencontre dans les colonnes du Progrès : « le Panathinaïkos est monstrueux sur le papier. » Le club grec se présentait pourtant pour cette 2e journée d’EuroLeague sans Kendrick Nunn, Kostas Sloukas, Nigel Hayes-Davis, Juancho Hernangomez et Moustapha Fall.

Panathinaikos Athens 102 - 79 ASVEL · EuroLeague 2026-2027 · 30/09/2026

Leaders

Panathinaikos AthensASVEL
PTSSylvain Francisco 19Nate Sestina 14
REBMathias Lessort 8Myles Cale 5
PDPanagiotis Kalaitzakis 5Jae Crowder 3

Statistiques d'équipe

Panathinaikos AthensASVEL
TIRS58,7 %41,8 %
3PTS13/269/30
LF15/2314/22
REB3729
RO1315

Une classe d'écart

Mais il reste quand même de quoi monter une équipe terrifiante, portée par ce soir par son trio français. Que ce soit Guerschon Yabusele contre son ancienne équipe, Sylvain Francisco face à ceux qui auraient dû l’embaucher cet été, ou Mathias Lessort qui adore jouer les clubs français, les trois tricolores étaient particulièrement motivés ce soir. À eux trois, ils cumulent quasiment la même évaluation (60) que… toute l’équipe de l’ASVEL (61).

Car les Villeurbannais new-look de Tony Parker n’ont pas fait le poids chez les champions 2024, grands favoris pour le titre, avec un effectif et une masse salariale démesurés. L’ASVEL n’a même plus gagné chez le Panathinaïkos depuis… 2021. Élie Okobo et Victor Wembanyama étaient encore dans l’équipe.

Ce mercredi 30 septembre 2026 n’y a pas fait exception. Presque sans forcer, l’écart final de +23 est quasiment le même encaissé par Paris sur ce même parquet la semaine dernière (+19). Les clubs français semblent bien impuissants face à cette armada taillée pour le titre.

Développement à venir...

« On doit progresser mentalement. Je pense que le Pana nous a montré ce que c’était le plus haut niveau. C’est l’une des meilleures équipes d’EuroLeague. On a un long chemin à parcourir. On va utiliser ce match pour apprendre, regarder la vidéo, et on sera prêts vendredi. »

Tony Parker à l'EuroLeague TV

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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