Exploit des Flammes Carolo, qui sortent Venise et retournent en EuroLeague !

81-55 : le score est sans appel. Et pourtant, pas grand-monde ne donnait cher de la peau des Flammes Carolo dans ce tour préliminaire de qualification à l’EuroLeague féminine. Même la compétition elle-même, puisque les auteurs de la FIBA classaient le club tricolore en 9e position (sur 12) du Power Ranking de ce tournoi qualificatif. Un Power Ranking qui voyait trôner en première position… le Reyer Venezia, leur adversaire du soir. Alors forcément, les bookmakers donnaient les Flammes Carolo largement outsiders de cette rencontre, à 4 contre 1. Mais la magie du basket a parlé.

Exploit en tout point

Créer la surprise sur la scène européenne, les Flammes Carolo y sont habituées. La saison dernière déjà, pour leur première participation en EuroLeague depuis sept ans, elles avaient réussi à atteindre le second tour, où elles avaient notamment battu (et quasiment éliminé) Bourges. Elles auront donc l’occasion de renouveler l’expérience en 2026/27.

Après avoir largement battu Brno — dernier du Power Ranking de la FIBA — de 20 points au tour précédent (101-81), la tâche semblait bien plus ardue sur ce deuxième tour. Et pour cause, Venise était tout simplement l’un des six clubs participants du Final 6 la saison dernière. Et restait particulièrement solide à domicile.

Le club d’Alexia Chery — où est aussi passée Lisa Berkani, ancienne joueuse des Flammes — était le grand favori de cette phase qualificative. Le premier quart-temps remporté 20-16 par les Italiennes semblait les mettre dans la bonne voie. Mais elles se sont totalement écroulé dans les deuxièmes et troisièmes quart-temps, étouffées par la défense de fer de Charleville.

Carolo stun Reyer and secure a #EuroLeagueWomen Regular Season ticket! 🤯🎟 pic.twitter.com/Aua46iKBtj — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) 30 septembre 2026

Des runs au cœur du match

21-7 et 23-9 : ce sont les scores infligées par les joueuses de Romuald Yernaux à leurs hôtes sur ces deux quart-temps. Soit un 44-16 en cumulé, avec plusieurs runs dévastateurs au milieu. Tiffany Clarke notamment, toujours très adroits près du panier (10/14 aux tirs), a été au rendez-vous avec 20 points.

Tout comme la maîtresse à jouer Coline Franchelin, qui a marqué 16 points avec 5 rebonds et 6 passes décisives, quelques jours après son quasi-triple-double en LBWL. Dominé au rebond (43 à 33), étouffé en défense, et en manque d’adresse à 3-points (5/26), voilà Venise éliminé et reversé en EuroCup.

Cruel pour un club qui jouait le Final 6 d’EuroLeague l’an dernier, et voit sa saison européenne gâchée sur une manche sèche en septembre, en tout début de saison. Mais qui profite aux Flammes Carolo, qui valident leur billet pour la phase régulière de l’EuroLeague féminine. Les cris de joie après le coup de sifflet final étaient tout à fait justifiés.

Il y aura donc bien trois clubs français en EuroLeague cette saison. Les Flammes se retrouveront dans le groupe C, aux côtés du Fenerbahçe, tenant du titre, de Valencia Basket et de Rapid Bucarest.