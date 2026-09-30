Le champion en titre démarre par une défaite. Certes couronnée il y a quelques mois en EuroCup, la JL Bourg ne revient tout de même pas en conquérant dans cette saison 2026/27. La faute à un budget désormais largement inférieur à certains mastodontes de la compétition, qui poussent à la hausse le niveau de la deuxième division européenne.

« On n'est pas favoris. On doit être entre le 16e et le 24e budget (sur 32). Être en huitièmes de finale serait une bonne performance » prévenait même le GM François Lamy il y a quelques jours. Eurohoops les classait d’ailleurs en 11e position sur 32 de son Power Ranking d’avant-saison.

Un groupe jeune

Le Napoli Basketball, porté à l’actionnariat notamment par Shaquille O’Neal, fait partie de ces clubs montants. Le club italien a recruté cet été des joueurs qui évoluaient en EuroLeague l’année dernière, comme Jeff Dowtin Jr ou Zac Seljaas. Et les deux shooteurs ont justement terminé avec les deux meilleures évaluations ce soir (19 et 11 points). Avec 11 tirs primés contre 5 pour Bourg, l’adresse extérieure (44% contre 31%) a fait la différence entre les deux équipes.

Même si malgré tout, Bourg-en-Bresse était dans le match jusqu’au bout. À trois minutes du terme, l'écart n'était que de 4 points (77-73). C'était avant cet énorme shoot de Jeff Dowtin, faisant exploser les tribunes napolitaines, déjà sacrément chaudes.

Avec quatre turnovers dans les deux dernières minutes, les Burgiens se sont aussi tiré une balle dans le pied. « On doit mieux finir les matchs, commettre moins de turnovers. Mon groupe est jeune, on va s’améliorer » a justement lâché Freddy Fauthoux en interview d’après-match à l’EuroLeague TV.

Le sélectionneur de l'équipe de France peut forcément être déçu de ce début de saison, avec cette deuxième défaite après l'échec surprise à Saint-Quentin le week-end dernier.

Il pourra toutefois se satisfaire de la performance de son poulain Nathan Soliman, qui termine avec la meilleur évaluation du match (19, avec 8 points et 7 rebonds), pour son tout premier match de coupe d'Europe. Ou encore des 20 points de Tyson Walker, qui était encore incertain avant la rencontre. Mais pour sortir de ce groupe relevé d'EuroCup, il en faudra plus. La route est encore longue.