Le début de saison du Maccabi Tel-Aviv ressemble dangereusement aux précédents. Battu par l’ASVEL lors de la première journée d’EuroLeague, le club israélien a cette fois subi la loi du promu Besiktas Istanbul (93-109), mercredi 30 septembre à Belgrade. Plus préoccupante encore que le résultat, la manière interpelle pour une équipe qui continue d’investir massivement sur son effectif.

Face à un Besiktas qui retrouvait l’EuroLeague treize ans après sa dernière participation, le Maccabi a encaissé 109 points, 18 tirs à 3-points et 25 passes décisives. Trois nouveaux records pour le club stambouliote dans la compétition. Après seulement deux journées, le Maccabi se retrouve ainsi à 0-2.

Le Maccabi Tel-Aviv encore puni par ses choix sportifs

Cette nouvelle défaite dépasse le simple accident de début de saison. Depuis plusieurs années, le Maccabi investit des sommes importantes sans parvenir à construire une équipe capable de s'installer durablement parmi les meilleures d’EuroLeague.

Cependant, ces joueurs renommés n'ont pas forcément les performances attendues dans les clubs où ils passent. C'est le cas d'Iffe Lundberg notamment. Le meneur danois avait notamment marqué les esprits avec sa sélection lors des qualifications à l’EuroBasket en novembre 2020, ce qui lui avait permis de rejoindre le CSKA Moscou puis les Phoenix Suns. Mais derrière, il a été mis de côté aussi bien par la Virtus Bologne que le Partizan Belgrade. Le Maccabi l'a finalement récupéré et sa production continue de montrer certaines limites à ce niveau.

Autre exemple : le recrutement de Daniel Theis. Les informations sur son état physique détérioré (au niveau des hanches notamment) circulaient largement ces derniers mois dans les coulisses du basketball européen. Il est de notoriété publique que le champion du monde et d'Europe allemand n'est plus en capacité d'enchaîner les rencontres, et ne peut plus protéger le cercle comme auparavant. Toutefois, le Club Nation l'a tout de même fait venir pour un salaire très important.

Le Maccabi a également consenti des investissements importants sur ses internationaux israéliens Yam Madar et Roman Sorkin. Deux joueurs disposant de qualités évidentes, mais dont le rendement n'a pas la consistance de leur niveau de rémunération.

Besiktas s'est promené offensivement

Mercredi, les limites du Maccabi sont surtout apparues en défense. Besiktas comptait déjà 27 points et 9 passes décisives après dix minutes (19-27), avant d'inscrire 8 de ses 13 tentatives à 3-points en première période.

Le retour des vestiaires n'a rien arrangé. Scottie Wilbekin, ancien visage du Maccabi, a sanctionné son ancienne équipe avec 20 points et un 4/5 derrière l'arc. Besiktas s'est rapidement détaché (52-69), avant de contrôler tranquillement la fin de rencontre. L'ancien joueur des Metropolitans 92 et du Limoges CSP Anthony Brown a signé une belle performance (20 points à 7/8 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes décisives en 31 minutes).

AB, geceye imzasını attı. ✍️



MVP performansı: 20 sayı, 24 VP, 6/7 üçlük. 😮‍💨 pic.twitter.com/D5F6BUEzYF — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) 30 septembre 2026

« Nous avons partagé le ballon, joué en équipe et respiré comme un seul homme », a apprécié l'entraîneur Dusan Alimpijevic en conférence de presse. Son équipe, battue par Valence lors de la première journée malgré 94 points inscrits, a cette fois associé son efficacité offensive à une prestation suffisante de l'autre côté du terrain.

Jaylen Hoard dans un Maccabi qui tourne en rond

La situation interroge forcément concernant Jaylen Hoard. L'international français a trouvé au Maccabi Tel-Aviv un environnement dans lequel il s'est installé et auquel il est attaché. Mais collectivement, son équipe peine toujours à offrir les garanties d'un véritable candidat aux premières places de l'EuroLeague.

La saison ne fait que commencer et deux journées ne permettent évidemment pas de tirer des conclusions définitives. Le problème du Maccabi réside plutôt dans la répétition. L'entraîneur reste en place, les joueurs passent, les investissements restent conséquents, mais les mêmes difficultés reviennent.

Après une défaite contre l'ASVEL puis 109 points encaissés face au promu Besiktas, le Maccabi est déjà sous pression. Pour Jaylen Hoard et ses coéquipiers, il faudra rapidement montrer que cette saison peut enfin raconter une histoire différente des précédentes.