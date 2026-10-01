LaMelo Ball et Rudy Gobert semblent déjà convaincus de leur complémentarité. Arrivé cet été à Minnesota, le meneur a profité des dernières semaines pour apprendre à connaître ses nouveaux partenaires, notamment lors du rassemblement organisé en France par Gobert. Ball et Anthony Edwards avaient d’ailleurs participé à l’organisation de ce séjour, pensé pour rapprocher un effectif largement remanié.

Cette proximité se retrouve désormais sur le terrain. Les premières images du training camp ont notamment montré Ball chercher Gobert sur alley-oop, une connexion que Minnesota espère exploiter régulièrement cette saison.

La nouvelle association des Timberwolves LaMelo Ball est-il le meneur le plus complémentaire de la carrière de Gobert ? Oui

Non

LaMelo Ball et Rudy Gobert attendent beaucoup l’un de l’autre

L'intérieur français s’est montré particulièrement enthousiaste à l’idée d’évoluer avec le nouveau meneur des Wolves.

« Je suis vraiment très impatient. Je pense que LaMelo est l’un des meilleurs passeurs de cette ligue, l’un des meilleurs créateurs, notamment pour les intérieurs. Il va nous apporter quelque chose dont nous avons besoin : du rythme, de la création et du mouvement de balle. Cela va créer beaucoup d’opportunités et nous rendre encore plus dangereux. »

L’intérêt est réciproque. Ball a rapidement cherché à se rapprocher du Français depuis son arrivée et faisait partie des joueurs à l’initiative du déplacement estival en France. Pour Chris Finch, leur association peut surtout permettre aux Wolves d’utiliser Gobert différemment en attaque.

Rudy Gobert talked about how great the Timberwolves “vibes”

are, specifically highlighting Lamelo Ball’s enthusiasm, and how he thinks that’ll help the team through adversity this season pic.twitter.com/C2GRX6jzV6 — Wilder Adams (@whatsontapnba) 28 septembre 2026

« LaMelo n’a jamais joué avec quelqu’un comme Rudy. De notre côté, on n’a jamais vraiment réussi à exploiter Rudy comme menace sur lob. On n’avait tout simplement pas ce type de passeur avec autant le ballon entre les mains. », expliquait l’entraîneur de Minnesota cet été.

Le profil de Ball semble effectivement adapté au Français. Sa capacité à jouer le pick-and-roll, attirer la défense puis trouver un intérieur près du cercle peut rendre à Gobert des situations qu’il obtenait plus régulièrement lorsqu’il évoluait avec Mike Conley.

Joan Beringer peut également en profiter

LaMelo Ball s’est lui aussi montré particulièrement élogieux envers Rudy Gobert. Interrogé sur le Français, le meneur a d’abord résumé son regard en quelques mots : « C’est un Hall of Famer, c’est sûr. » Il a ensuite insisté sur leur complémentarité naissante : « Oui, ça a été fluide. C’est un grand gars, il peut vraiment faire beaucoup de choses. Je pense que je peux beaucoup l’aider, qu’il peut beaucoup m’aider aussi, donc je pense qu’on va simplement s’aider mutuellement. » Ball connaît déjà bien le jeu avec un pivot français puisqu’il évoluait avec Moussa Diabaté à Charlotte. À Minnesota, il en côtoiera désormais deux autres avec Gobert et Joan Beringer.

LaMelo Ball on sharing the court with Rudy Gobert



“Yeah it’s been smooth I mean, big dude, definitely can do a lot. I feel like I can help him a lot, he can help me a lot so I feel like, we’re just going to help each other” pic.twitter.com/qm9OtOS1mN — Andrew Dukowitz (@adukeMN) 28 septembre 2026

Cette qualité de passe devrait aussi bénéficier à Beringer. Le jeune intérieur français doit occuper davantage de responsabilités derrière Gobert cette saison et possède, par son activité et ses qualités athlétiques, un profil adapté au jeu vertical de Ball.

Ce dernier arrive surtout dans un environnement très différent de celui connu à Charlotte. Après six saisons NBA sans participer aux playoffs, il rejoint une équipe qui a remporté cinq séries de playoffs sur les trois dernières années. Ball avait résumé ses ambitions dès sa présentation : « The sky's the limit. »

Minnesota attend de lui qu’il soulage Anthony Edwards dans la création, accélère le jeu et rende ses intérieurs plus dangereux. Gobert peut en retour couvrir une partie de ses limites défensives et lui offrir des écrans de qualité. Avant même leur premier match officiel ensemble, les deux hommes ne cachent donc pas leur envie de faire fonctionner cette association.