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ITW Melvin Ajinça, la NBA et l’équipe de France en ligne de mire : « Je travaille tous les jours pour atteindre ces objectifs »

Après une expérience contrastée à l'ASVEL, Melvin Ajinça a choisi de rejoindre Le Mans Sarthe Basket pour donner un nouvel élan à sa carrière. Séduit par le projet de Guillaume Vizade et déterminé à retrouver un rôle important, l'ailier français affiche de grandes ambitions. Entre son envie de s'affirmer comme un leader, son rêve de NBA, ses droits désormais détenus par les Knicks et son objectif de rejoindre rapidement l'équipe de France, il s'est longuement confié à BeBasket.
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Résumé
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ITW Melvin Ajinça, la NBA et l’équipe de France en ligne de mire : « Je travaille tous les jours pour atteindre ces objectifs »
Melvin Ajinça (Le Mans) face à Gravelines lors de la 1ère journée de Betclic ELITE
Crédit photo : Julie Dumélié

Il n'a que 22 ans, mais Melvin Ajinça a déjà connu plusieurs vies dans le basket professionnel. Révélé à Saint-Quentin, passé par l'EuroLeague avec l'ASVEL et sélectionné lors de la Draft NBA 2024, le jeune ailier français poursuit désormais sa carrière au Mans Sarthe Basket. Un choix mûrement réfléchi pour celui qui, après une dernière expérience lyonnaise contrastée, souhaite retrouver du temps de jeu, de la confiance et des responsabilités.

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Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

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