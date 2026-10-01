Accueil NBA ITW Melvin Ajinça, la NBA et l’équipe de France en ligne de mire : « Je travaille tous les jours pour atteindre ces objectifs »

ITW Melvin Ajinça, la NBA et l’équipe de France en ligne de mire : « Je travaille tous les jours pour atteindre ces objectifs »

Après une expérience contrastée à l'ASVEL, Melvin Ajinça a choisi de rejoindre Le Mans Sarthe Basket pour donner un nouvel élan à sa carrière. Séduit par le projet de Guillaume Vizade et déterminé à retrouver un rôle important, l'ailier français affiche de grandes ambitions. Entre son envie de s'affirmer comme un leader, son rêve de NBA, ses droits désormais détenus par les Knicks et son objectif de rejoindre rapidement l'équipe de France, il s'est longuement confié à BeBasket.