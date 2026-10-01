EuroLeague féminine : de sacrés adversaires attendent les trois clubs français

Les Flammes Carolo disputeront l’EuroLeague Féminine 2026-2027. Leur victoire sur le parquet de l’Umana Reyer Venise (81-55), mercredi 30 septembre, leur a ouvert les portes de la phase régulière.

Charleville-Mézières y retrouvera Basket Landes et Bourges, répartis dans trois groupes différents. Pour poursuivre leur parcours dans la compétition, les représentants français devront terminer parmi les trois premiers de leur poule.

Les Flammes Carolo dans le groupe de Fenerbahçe

Grâce à leur victoire à Venise, les Flammes Carolo évolueront dans le groupe C avec Fenerbahçe, tenant du titre (avec dans ses rangs Emma Meesseman, Julie Allemand, Leila Lacan, Nell Angloma ou encore Tima Pouye) mais également Valence et le Rapid Bucarest. Leur premier match de la phase régulière se jouera à domicile contre le club roumain, le mercredi 14 octobre.

Basket Landes débutera à Saragosse, Bourges à Prague

Basket Landes affrontera Saragosse, Athinaikos et le Kibirkstis-TOKS de Zoé Wadoux, étincelante en qualifications contre Sopron, dans le groupe A.

Le club de Mont-de-Marsan commencera sa campagne le 14 octobre sur le parquet de Saragosse. Les deux équipes s’étaient rencontrées en quart de finale du Final Six 2026, avec une victoire du club espagnol (69-53).

Dans le groupe D, Bourges sera opposé à l’USK Prague, à l’AZS UMCS Lublin et à Emlak Konut. Le club turc, fondé en 2017 et basé à Istanbul, a dominé mercredi les Espagnoles de Gérone sur leur parquet (69-81), une semaine après avoir battu, encore à l'extérieur, à Athènes, les Grecques du Panathinaikos (68-91).

Les Berruyères débuteront également le 14 octobre, à Prague, face au trio de vice-championnes du monde composé de Pauline Astier, Migna Touré et Aminata Gueye.

Trois places qualificatives par groupe pour le deuxième tour

Les 16 équipes de la phase régulière sont réparties en quatre groupes de quatre. Chacune affrontera ses adversaires à domicile et à l’extérieur. Les trois premières de chaque poule accéderont au deuxième tour ; les équipes classées quatrièmes rejoindront les play-offs d’EuroCup Women.

Au deuxième tour, les équipes qualifiées des groupes A et B seront réunies, tout comme celles des groupes C et D. Les résultats du premier tour seront conservés. Le Final Six est prévu à Saragosse du 14 au 18 avril 2027.