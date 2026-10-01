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Gravelines fait venir un ancien joueur NBA, qui avait cartonné lors de son unique match de Betclic ÉLITE !

L.J. Thorpe ayant rejoint l'infirmerie pour six semaines, le BCM Gravelines-Dunkerque a embauché R.J. Nembhard en tant que pigiste médical. Un ancien joueur des Cleveland Cavaliers (NBA), également passé le temps d'un seul match par Fos-Provence, où il avait impressionné en janvier 2023 lors de sa seule apparition en Betclic ÉLITE.
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Résumé
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Gravelines fait venir un ancien joueur NBA, qui avait cartonné lors de son unique match de Betclic ÉLITE !
Le néo-gravelinois R.J. Nembhard, ici face à Luka Doncic en 2021/22, a joué à Cleveland en 2021/22
Crédit photo : David Richard-Imagn Images
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Ruben Nembhard Junior... Sauf si vous vous appelez Rémy Valin, et que ce nom constitue encore l'un des plus gros regrets de votre carrière, il vous faudra sûrement fouiller très profond dans votre mémoire pour exhumer un vague souvenir de ce joueur, tout juste signé par le BCM Gravelines-Dunkerque en qualité de pigiste médical.

Presque en triple-double pour son seul match en Betclic ÉLITE

En janvier 2023, R.J. Nembhard avait donc débarqué à Fos-Provence, alors relégable en Betclic ÉLITE, pour remplacer Gabe Devoe. Et son premier match avait été extrêmement prometteur avec 17 points, 6 rebonds, 8 passes décisives et 1 interception lors d'une victoire contre Blois (77-73).

Ruben NEMBHARD JR.
Ruben NEMBHARD JR.
17
PTS
6
REB
8
PDE
Logo Betclic ELITE
FOS
77 73
BLO

"Cette performance, c'est ce que je sais faire", nous avait-il confié alors. "J'aime me considérer comme un couteau suisse : je peux marquer, créer pour les autres, défendre. Je sais faire un peu de tout." Et le Texan avait quitté la salle de presse avec une promesse : "On va se maintenir en Betclic ÉLITE."

Sauf qu'il avait alors oublié de souligner un détail d'importance à son nouvel employeur... Bien trop heureux de pouvoir rejouer au basket, après un mois passé au placard en Italie (2 points à 28%, 1,2 rebond et 0,2 passe décisive en 8 minutes de moyenne avec Reggio Emilia), il n'avait pas signalé une douleur naissante au mollet lors de sa rencontre face à Blois... où il avait pourtant joué 37 minutes !

R.J. Nembhard
Touché au mollet contre Blois, R.J. Nembhard n'avait pas signalé sa douleur au staff lors du match (photo : Christophe Canet)

"Un super joueur !"

Résultat, la pointe ressentie s'est transformée en lésion musculaire, avant de s'enliser, et R.J. Nembhard n'a plus jamais été en mesure de jouer le moindre match avec les BYers à la suite de ce récital de la fin janvier, laissant in fine le club méridional descendre en Pro B. Et il n'est pas interdit de penser que l'issue aurait pu être différente avec lui...

"On est tellement verni cette saison qu’on recrute enfin un super joueur mais qui se fait une toute petite blessure dès son premier match", déplorait alors son ex-entraîneur, Rémy Valin. "Contre Blois, il avait fait la pluie et le beau temps."

R.J. Nembhard
R.J. Nembhard, un seul match en Betclic ÉLITE, mais quel match ! (photo : Christophe Canet)

Une carrière qui s'est enlisée depuis sa saison rookie

Depuis, R.J. Nembhard n'a pas connu que des moments réussis. Il n'a jamais réussi à s'imposer en Europe, signant son seul bon match lors de cette fameuse soirée de janvier 2023 avec Fos. La saison suivante, il était revenu en Belgique, à Ostende (tout proche de Dunkerque, donc) mais avait été coupé au bout de deux mois assez fades (4,8 points à 27%, 2,1 rebonds et 1 passe décisive en 10 matchs de BNXT League).

Même en Chine, un championnat où les étrangers peuvent ordinairement maximiser leurs statistiques, il n'a pas réussi à peser, devant se contenter de 7,9 points de moyenne avec Zhejiang en 2025.

Fils d'un ancien orléanais

Depuis, ses éclairs ont majoritairement été en G-League, le championnat où il a passé la plus grande partie de sa carrière. S'il n'a jamais réussi à retrouver le niveau de sa saison rookie, où il dévastait tout avec Cleveland (21,9 points, 8,2 rebonds et 5,5 passes décisives), ce qui lui avait ouvert les portes de la NBA (voir ci-dessous), il tournait tout de même à 17 et 15 points de moyenne sur les deux dernières saisons.

PROFIL JOUEUR
R.J. Nembhard
R.J. NEMBHARD
Poste(s): Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 27 ans (22/03/1999)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / G League
PTS
14,8
#200
REB
3
#395
PD
4,6
#92

Éphémère joueur des Cavs (1,1 point et 0,9 rebond, avec un two-way contract qui lui a permis de disputer 14 matchs aux côtés de Kevin Love et Ricky Rubio en 2021/22, R.J. Nembhard va donc débarquer dans le Nord, avec deux missions bien précises.

L'une collective, évidemment, en aidant le BCM à engranger un maximum de victoires en l'espace de six semaines, le temps de la blessure de L.J. Thorpe, touché aux adducteurs. Et l'autre plus personnelle : montrer que sa prestation contre Blois, qui remonte désormais à pratiquement quatre ans, n'était pas qu'un feu de paille et enfin se faire un nom en Europe, voire en France. Au moins d'y dépasser le nombre de matchs de son père, Ruben Nembhard, vu à trois reprises en Pro B avec Orléans en novembre 2004...

Gravelines · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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