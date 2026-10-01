Chartres a la Coupe d'Europe au bout des doigts : "Le match le plus important du club depuis longtemps"

Julien Pincemin, entre les 14 points d'avance en EuroCup et la victoire en ouverture de La Boulangère Wonderligue face au promu La Tronche-Meylan, votre première semaine est parfaite d'un point de vue comptable...

C'est ce que j'ai dit aux filles dans le vestiaire dimanche à Aix-les-Bains : s'il y a bien une chose à retenir, c'est que ce sont deux victoires très importantes. On était déjà quasiment sur une semaine de finales, avec deux matchs que l'on devait absolument gagner, et qu'on a gagné. Il faut retenir le positif. Si l'on doit faire des matchs difficiles comme cela tout le temps mais gagner à chaque fois, je signe... même si ma santé en prendra un coup (il sourit).

En revanche, je ne suis vraiment pas content du contenu. Le haut niveau amène des exigences et au vu des objectifs que l'on a... Face à La Tronche, on a des joueuses qui n'ont pas du tout été au niveau que j'attends. Je leur ai dit que certains allaient devoir se remettre en question, moi le premier car je suis responsable de certaines de nos erreurs. Mais on progresse et le fait de gagner reste un motif de satisfaction.

Ce jeudi, vous disputez donc votre barrage retour d'EuroCup en République tchèque, à Chomutov, fort de vos 14 points d'avance...

Cela ne sera pas simple. On imagine qu'il va y avoir une salle remplie, de l'ambiance. On n'y va pas pour tenir nos 14 points d'avance, on y va pour gagner. L'état d'esprit doit être différent : on y va sans marge de manœuvre, on n'a rien du tout, c'est 0-0. Il faudra que notre niveau défensif reste stable.

"La Coupe d'Europe,

une évolution intéressante pour le club"

Que représenterait cette première qualification en EuroCup pour le club ?

Ce serait déjà valider l'exploit de l'équipe de la saison dernière qui s'est qualifiée après un scénario plus qu'incroyable.

Si les joueuses sont venues à Chartres pour jouer la Coupe d'Europe, il faut maintenant qu'elles aillent le chercher sur le terrain. Cela leur revient à elles en premier.

Pour le club, ce serait une évolution intéressante, par rapport à notre image, pour développer notre réseau de partenaires, notre budget, notre visibilité et pour continuer à faire vivre le Colisée qui est une salle extraordinaire.

Les joueuses de Chartres ont découvert le City Sports Hall de Chomutov mercredi (photo : CCMBF)

Quel est l'objectif de la saison ?

Faire mieux que la saison dernière. À ce jour, on paye encore une prépa qui n'est pas bonne. Entre les petites blessures et l'arrivée tardive de Javyn Nicholson, on sent qu'il n'y a vraiment de liant dans notre collectif. On est encore dans le dur. On a besoin de s'entraîner mais on n'a pas le temps de le faire : on a moins de dix entraînements au complet. Il faut arriver à combler cela.

Jasmine Bailey n'a pas joué dimanche...

Elle jouera à Chomutov. Elle avait une petite douleur à l'épaule, elle a subi une infiltration. Donc a joué sans elle face à La Tronche, mais on se rend compte que jouer sans Jasmine, c'est compliqué. Très compliqué.

Il a fallu faire un choix, la ménager un peu car elle a fait toute la prépa en étant un peu blessée. La douleur de l'épaule fait qu'on a été obligé de trancher parce que jeudi reste le match le plus important du club depuis longtemps. Elle sera là en pleine forme !

Propos recueillis à Aix-les-Bains,