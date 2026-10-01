Si vous faites partie des 300 managers enregistrés lors du mois de septembre, c’est que vous avez pris le meilleur départ possible pour le classement général de la saison 2026-2027 à la Fantasy BeBasket. On vous félicite pour votre assiduité sur la première semaine de jeu, avant le lancement d’un nouveau mois de compétition, ce jeudi 1er octobre.

🌍 La Fantasy BeBasket débarque : NBA, Europe, basket français, hommes, femmes… tout le basket réuni dans un même jeu.



🏀 Composez votre cinq chaque jour, nommez votre capitaine et grimpez dans les classements.



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Deux représentants de BeBasket dans le top 5 du mois de septembre

Le classement du mois de septembre, qui ne comprenait que six jours de jeu, a couronné l’équipe La Synergie Basketball avec 690 points. Le membre de la rédaction de BeBasket devance l’équipe AS Panazol (599 points), Tototeam (590 points), Héritiers (581 points) et Patty Mid (653 points), une deuxième équipe made in BeBasket, cinquième à égalité avec IN KEVIN WE TRUST (653 points).

Le top 10 - septembre 2026

1 La Synergie Basketball 690 2 AS Panazol 599 3 Tototeam 590 4 Héritiers 581 5 Patty mid 563 5 IN KEVIN WE TRUST 563 7 D4ASVEL / Z15JL 562 7 Polska Ball 562 9 Guerrière 561 10 Fadamental Squad 556

A compter de ce 1er octobre, un nouveau mois de compétition s’ouvre avec la troisième journée d’EuroLeague mais aussi le match retour de Chartres en qualifications à la saison régulière d’EuroCup féminine. Le week-end qui suit s’annonce encore plus chargé sur tous les terrains.

Nouveauté : les top évaluations du jour

Vous pouvez d'ores et déjà découvrir quelques améliorations en cours sur notre interface, avec notamment les top évaluations du jour, disponibles quotidiennement.

Ce mercredi 30 septembre, Gabby Williams (40 d’évaluation contre Dallas) et Zoé Wadoux (33 d’évaluation contre Sopron) ont explosé les compteurs et ont permis aux 38 % et 12 % de managers les ayant sélectionnées dans leur cinq de faire un bond en avant au classement.