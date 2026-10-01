Un premier trophée en pro et un match clé en EuroLeague : Mbaye Ndiaye, l'acte de naissance à l'Olympiakos

En 2022, Jonas Valanciunas était au sommet de son art en NBA, un pivot en double-double de moyenne avec New Orleans, tandis que Mbaye Ndiaye n'était encore qu'un ailier athlétique qui faisait le bonheur de l'ADA Blois en Pro B...

Un ancien meneur désormais utilisé comme pivot !

Mais puisque les choses peuvent aller très vite dans une carrière, les deux hommes se sont retrouvés en duel direct mardi soir, quatre ans après, dans un match d'EuroLeague. Où Mbaye Ndiaye, utilisé comme pivot sur de larges séquences chez le champion d'Europe en titre suite aux pépins dans la raquette grecque, a pu mesurer tout le chemin parcouru depuis ses jeunes années de basketteur, où il évoluait... meneur à l'US Rail, au Sénégal, car il était trop frêle.

Arrivé en France un peu par hasard en 2017, placé d’autorité par l’agent Bouna Ndiaye au centre de formation de la JL Bourg en marge de la renégociation du contrat de Youssou Ndoye, l'international sénégalais est l'une des belles histoires du basket tricolore de ces dernières années.

Du championnat Espoirs au champion d'Europe en titre

Un avion de chasse, progressivement façonné en un vrai joueur d'EuroLeague au fil de ses diverses expériences, toutes longues de trois ans : d'abord via un bond énorme avec les Espoirs de la JL Bourg, où son statut de non-JFL (désormais révolu) l'a empêché de bénéficier d'une vraie exposition chez les pros, avant la vraie explosion, à Blois, puis la découverte du plus haut niveau avec l'ASVEL, dont il devait rester l'un des fers de lance.

Mbaye Ndiaye lors de ses années Espoirs à Bourg, entre 2017 et 2020 (photo : Christelle Gouttefarde)

Cela a fait moins de bruit que les départs précipités de Sylvain Francisco et compagnie mais l'ex-rookie du Bom Bosco Basket est aussi l'un des symboles de l'été mouvementé de Villeurbanne, avec une prolongation jusqu'en 2029 signée le 8 juillet, puis rompue le mois suivant afin de récupérer un peu d'argent frais (environ 400 000 euros) grâce au buy-out.

Dans les rangs de l'Olympiakos, la signature de Mbaye Ndiaye n'a pas fait beaucoup de bruit, logiquement, à côté de celle d'un Jean Montero par exemple. Mais s'il y avait des sceptiques parmi les supporters du Pirée, ils ont eu un échantillon lors des trois derniers jours de ce que l'ancien All-Star de Betclic ÉLITE est capable d'apporter.

Son premier trophée en carrière

S'il a participé à la montée de l'ADA Blois en Betclic ÉLITE en 2022, le Sénégalais a d'abord remporté le premier vrai trophée de sa carrière professionnelle avec la Supercoupe de Grèce le week-end dernier.

Tout en ayant une vraie contribution lors d'une finale serrée face au PAOK Salonique (101-96) : 9 points à 4/6, 6 rebonds, 1 interception et 1 contre pour 14 d'évaluation en 20 minutes. "Il est significatif que Ndiaye se soit mué en facteur X de la finale et qu’il ait offert la plus belle action du match avec un dunk, après un drive, tout en provoquant une faute", écrivait ainsi l'un des médias grecs de référence, Nova.

L'Olympiakos de Mbaye Ndiaye a remporté la Supercoupe de Grèce le week-end dernier (photo : Olympiacos BC)

Extrêmement précieux à Kaunas

Mis en confiance par cette belle performance, Mbaye Ndiaye a réussi à enchaîner mardi soir à Kaunas (9 points à 100% et 3 fautes provoquées en 19 minutes), lors d'un thriller d'EuroLeague. Vous l'avez sûrement vu placer les deux écrans posés très haut à Evan Fournier sur les tirs décisifs du Français, cela signifiait que l'ancien blésois était sur le parquet lors du money-time. Et donc qu'il avait su gagner la confiance de Georgios Bartzokas.

En réalité, Ndiaye a énormément apporté grâce à sa folle intensité, d'autant plus remarquable lorsqu'on se rappelle de la rupture des ligaments croisés subie il y a moins de deux ans avec l'ASVEL... Et la difficulté de Valanciunas à défendre son pick and roll avec Fournier suggère à quel point la rapidité du Sénégalais a gêné le Zalgiris.

"Là pour amener de l'énergie en défense !"

"Mon boulot est d'amener de l'énergie en défense", suggère à SDNA celui qui est de plus en plus présenté comme la recrue athénienne la plus sous-estimée de l'été. "C'est ma qualité première. Et en attaque, je ne suis pas Sasha Vezenkov ! Donc je me concentre vraiment sur la défense. Je peux quand même amener une autre option. Ce n'est pas facile d'être derrière de tels joueurs mais je me donne à 100%."

Deux matchs ne dictent évidemment pas la vérité d'une saison. Mais il est toujours bon de montrer dès la fin septembre ce que l'on est capable d'apporter... Avec l'occasion d'enchaîner dès ce jeudi soir à Bologne ?