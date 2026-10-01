Les excellents débuts de Djahi Binet au Danemark

Djahi Binet enchaîne les bonnes performances pour ses débuts professionnels avec les Bakken Bears. Ce mercredi 30 septembre, le Français de 25 ans a effectué un match plein contre Gladsaxe : 16 points à 6/11 aux tirs (malgré un 0/4 à 3-points) et 4/4 aux lancers-francs, plus 7 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 22 minutes.

Le club danois, tenant du titre, s’est imposé 112-75 et reste invaincu en Basketligaen (3 victoires en autant de matchs).

Djahi Binet se montre déjà

Binet avait déjà dominé lors des deux premiers matchs. Le natif de Nice avait lancé son championnat par 15 points et 12 rebonds contre Horsens IC, le 24 septembre, dans une victoire 83-64. Il avait ensuite ajouté 8 points et 12 rebonds face à Bears Academy (victoire 108-84 le 27 septembre).

PROFIL JOUEUR Djahi BINET Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Nationalités: Stats 2025-2026 / NCAA PTS 11,3 #916 REB 7,9 #93 PD 0,9 #2247

Une première saison professionnelle après son parcours américain

Arrivé chez les Bakken Bears cet été, Djahi Binet dispute sa première saison professionnelle. Il avait auparavant passé deux saisons en junior college aux États-Unis, puis deux à Alcorn State, avant de rejoindre Southern Mississippi en 2025-2026. Pour sa dernière saison universitaire, il a compilé 11,3 points de moyenne et 7,9 rebonds par match.

La FIBA Europe Cup débutera contre Benfica

Avant ses débuts en championnat danois, Binet avait marqué 18 points contre Salon Vilpas, le 18 septembre, lors de l’élimination des Bakken Bears en qualifications de Basketball Champions League (90-72). Le club a été reversé en FIBA Europe Cup. Son premier match est prévu à domicile contre Benfica, mercredi 7 octobre.