Deux joueurs de Betclic ÉLITE au cœur d'échanges en G-League

À l'image de l'intérieur français Daniel Batcho, dont les droits G-League appartient désormais à Delaware, deux pensionnaires de Betclic ÉLITE appartiennent désormais à des franchises différentes, si jamais ils venaient à retourner dans l'antichambre de la NBA.

Désormais en EuroLeague avec le Paris Basketball, Tyson Etienne a certainement d'autres objectifs qu'un retour en G-League. Mais les Long Island Nets, qui l'ont accueilli les deux dernières saisons (16,2 points à 41%, 2,9 rebonds et 3,8 passes décisives) ont envoyé ses droits à Sioux Falls.

OFFICIAL | Skyforce has acquired the returning rights to Nate Williams and Tyson Etienne from the @LongIslandNets.



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De son côté, Moses Wood n'est lui désormais plus dans le giron des Knicks, qui avaient acquis ses droits l'an dernier auprès des Valley Suns, où il avait passé sa saison rookie en 2024/25.

Champion d'Allemagne l'année dernière avec l'ALBA Berlin, désormais au Mans Sarthe Basket, le Limougeaud de naissance a été impliqué dans un échange, hypothétiquement envoyé à Motor City (la franchise affiliée aux Detroit), afin de permettre à Westchester de récupérer des tours de draft.