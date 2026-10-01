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Deux joueurs de Betclic ÉLITE au cœur d'échanges en G-League

Désormais en Betclic ÉLITE avec le Paris Basketball et Le Mans Sarthe Basket, Tyson Etienne et Moses Wood ont vu leurs droits être échangés en G-League ces derniers jours.
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Deux joueurs de Betclic ÉLITE au cœur d'échanges en G-League
Le Manceau Moses Wood, de Westchester, sans jamais y avoir joué, à Motor City
Crédit photo : Julie Dumélié
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À l'image de l'intérieur français Daniel Batcho, dont les droits G-League appartient désormais à Delaware, deux pensionnaires de Betclic ÉLITE appartiennent désormais à des franchises différentes, si jamais ils venaient à retourner dans l'antichambre de la NBA.

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Désormais en EuroLeague avec le Paris Basketball, Tyson Etienne a certainement d'autres objectifs qu'un retour en G-League. Mais les Long Island Nets, qui l'ont accueilli les deux dernières saisons (16,2 points à 41%, 2,9 rebonds et 3,8 passes décisives) ont envoyé ses droits à Sioux Falls.

De son côté, Moses Wood n'est lui désormais plus dans le giron des Knicks, qui avaient acquis ses droits l'an dernier auprès des Valley Suns, où il avait passé sa saison rookie en 2024/25.

Champion d'Allemagne l'année dernière avec l'ALBA Berlin, désormais au Mans Sarthe Basket, le Limougeaud de naissance a été impliqué dans un échange, hypothétiquement envoyé à Motor City (la franchise affiliée aux Detroit), afin de permettre à Westchester de récupérer des tours de draft.

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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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