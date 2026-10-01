Gabby Williams explose son record WNBA dans un match de playoffs : ses 36 points en vidéo

Déjà double All-Star, élue dans le meilleur cinq défensif en 2025 et favorite pour le trophée de défenseuse de l'année, Gabby Williams a franchi un nouveau cap en WNBA !

Pour la toute première fois de sa carrière, alors qu'elle est engagée dans sa huitième saison WNBA, l'ailière de Golden State a dépassé la barre des 30 points.

Alors que son précédent record en carrière était de 27 unités, établi en juin dernier face à Las Vegas, la capitaine de l'équipe de France a fait bien mieux la nuit dernière.

Un record amer

Et pas dans n'importe quel contexte : un match de playoffs, où elle s'est donc fendue de 36 points à 12/23 aux tirs (dont 5/12 à 3-points), 6 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions pour 40 d'évaluation en 37 minutes.

Un record toutefois gâché par la défaite en prolongation des Valkyries (100-108), alors que la franchise californienne avait l'opportunité de s'ouvrir les portes des demi-finales WNBA. Une belle décisive est donc programmée dans la nuit de vendredi à samedi.

"Ce match, ce n'est pas nous", a-t-elle réagi en conférence de presse. "On n'est pas là pour se lancer dans un concours de paniers réussis, on est une équipe défensive ! Il faut qu'on fasse des stops. Notre énergie était différence, je ne nous ai pas reconnues ce soir. Personne ne l'a fait."

Ses highlights :

🇫🇷 Gabby en MODE XXL malgré la défaite des siens en OT



⚔️ 36 POINTS

⚔️ 6 REBONDS

⚔️ 7 PASSES

⚔️ 4 INTERCEPTIONS



1-1 balle au centre, game 3 dans la nuit de samedi ! pic.twitter.com/qiY2B9JRsS — NBA France (@NBAFRANCE) 1 octobre 2026

36 points, déjà, avec l'ASVEL...

D'un point de vue global, en élargissant le prisme au-delà de la WNBA avec la prise en compte de sa carrière universitaire, européenne et internationale, Gabby Williams a égalé son record chez les professionnels.

Alors à l'ASVEL Féminin, une époque qui parait désormais bien lointaine désormais quand on regarde le paysage de La Boulangère Wonderligue, elle avait également compilé 36 points contre son ancien club de Lattes-Montpellier, avec 11 passes décisives en prime.