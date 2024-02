[Vidéo] 36 points et 11 passes décisives : la performance XXL de Gabby Williams

Rentrée lundi de Chine, Gabby Williams n’a visiblement pas trop tardé à digérer le décalage horaire entre Xi’An et Villeurbanne. Dimanche, la star de l’ASVEL Féminin a tout simplement livré le meilleur match de sa carrière face à Lattes-Montpellier (92-74), son ancien club (en 2019/20).

Replacée à la mène en l’absence de Marine Fauthoux, blessée six semaines, l’internationale française a battu trois records en carrière : aux points (36), aux passes décisives (11) et à l’évaluation (43). De quoi lui permettre de signer la meilleure prestation de la saison en LFB, devant les 37 de Jasmine Walker (Charleville-Mézières), déjà contre le BLMA en novembre dernier.

« On n’a pas d’évaluation aux Etats-Unis, mais c’est cool », a-t-elle indiqué sur le site officiel de son club. « Je suis en confiance, je suis contente de moi et contente d’être allée chercher cette victoire en équipe. On est mieux dans le championnat et c’est une victoire importante pour la suite. Chapeau aux meneuses en tout cas car ce n’est pas facile de contrôler la vitesse, mettre tout le monde dans les bons espaces, mais j’ai déjà eu l’occasion de mener en WNBA, donc j’ai plus l’habitude que Marine de le faire. »

Au final, en ajoutant son taux de réussite (10/15), ses 5 rebonds, ses 3 interceptions et son contre, la feuille de statistiques de Gabby Williams est presque hallucinante. Seul bémol, ses 7 balles perdues, qui froissent une compétitrice de son envergure. « Je dois contrôler ça, c’est la prochaine étape », confiait-elle au Progrès. En attendant, l’ASVEL se contentera volontiers de ses 36 points, 11 passes décisives et 43 d’évaluation !