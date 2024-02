Basket Landes gagne le derby, Gabby Williams (43 d’évaluation) et Virginie Brémont (triple-double) cartonnent

Battue de peu au match aller, c’est une équipe de Tarbes revancharde qui se présentait à Mont-de-Marsan ce dimanche après-midi pour la reprise de la Ligue Nationale de Basket (LFB) après la trêve internationale. Porté par Luisa Geiselsöder, Basket Landes s’est imposé dans ce derby contre Tarbes (75-61). De son côté, l’ASVEL a pris le meilleur sur Lattes-Montpellier (92-74) en deuxième mi-temps, grâce notamment au carton de Gabby Williams (43 d’évaluation). Même chose pour Bourges largement vainqueur de Saint Amand (57-83). Villeneuve d’Ascq, Landerneau et Charnay l’ont aussi emporté ce dimanche. Le LBB a notamment pu profiter d’une Virginie Brémont en triple-double.

Kendra Chery reine du derby du Sud-Ouest

Dans une entame de match équilibrée où la défense a pris le pas sur l’attaque, ce sont les joueuses de Julie Barennes qui ont pris un meilleur départ. Agressives sur le porteur de balle et très efficaces en transition, les coéquipières de Kendra Chery (17 points et 2 rebonds) et Luisa Geiselsöder (11 points et 7 rebonds) ont dominé dans ces dix premières minutes (16-13). Devant un public en ébullition, les Landaises ont profité du approximations adverses pour conserver l’avantage dans cette première mi-temps et creuser l’écart. Privées de Dominique Malonga rapidement pénalisée par les fautes et sous la pression des Landaises, les Tarbaises sont rentrées aux vestiaires avec un retard de 9 points (33-24).

Revenues sur le parquet avec la même intensité, les joueuses de Julie Barennes ont poursuivi leur festival offensif. Dans le dur, Tarbes a fait le dos rond et profité du très bon passage de Dominique Malonga pour recoller peu à peu au score avant que Basket Landes ne remette un coup d’accélérateur au meilleur des moments. Grâce à un collectif bien huilé, Basket Landes a parfaitement géré cette fin de rencontre pour remporter le derby du Sud-Ouest (75-61).

La doublette Williams – Johannès porte l’ASVEL, Bourges fait respecter la hiérarchie

Dans un match haletant entre deux formations de haut de tableau, l’ASVEL a eu le dernier mot face à Lattes-Montpellier qui joue avec un effectif très amoindri, encore plus depuis le départ de Marième Badiane. Pourtant menées d’un point à la pause (48-49), les Lyonnaises ont pu compter sur l’efficacité redoutable de Gabby Williams (36 points et 11 passes décisives pour 43 d’évaluation) pour faire la différence. Comme sa compatriote, Marine Johannès (22 points et 4 rebonds) a permis à l’ASVEL de maintenir l’écart dans cette deuxième période.

😱 𝑬𝒙𝒄𝒆𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍𝒍𝒆 !! 🫡 Le match de tous les records pour 𝑮𝒂𝒃𝒃𝒚 𝑾𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒎𝒔 !#ASVElles #BeBold pic.twitter.com/DOVdXKXWlL — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) February 18, 2024

Bourges entame une nouvelle série de victoires. Face à la la lanterne rouge Saint Amand, les Tangos ont déroulé leur basket. Bien rentrées dans cette rencontre, les filles d’Olivier Lafargue ont compté 13 unités d’avance. Bien aidées, par le duo Nacickaite – Alexander (30 points et 9 rebonds) impérial dans la raquette, Bourges a parfaitement maîtrisé son sujet.

Villeneuve d’Ascq cartonne, Virginie Bremont en triple-double guide Landerneau, Charnay s’éloigne de la zone rouge

Opposé à Angers, Villeneuve d’Ascq a fait le break au fur et à mesure de la rencontre grâce à une belle adresse à longue distance. Sous l’impulsion notamment de Caroline Hériaud (17 points) et de Janelle Salaun (19 points et 5 rebonds), Villeneuve d’Ascq n’a laissé aucune chance à son adversaire du jour (106-66). De quoi rester en tête de la LFB.

Dans ce duel de mal classés, Landerneau s’est imposé face aux Flammes Carolo (79-75) et confirme son mieux sur ce début d’année 2024. Bien aidé par ses deux Nigérianes Onkonkwo et Akhator, Landerneau a su résister au retour adverse pour l’emporter. Auteure d’un triple-double, Virginie Bremont (15 points, 13 rebonds et 11 passes décisives) s’est également montrée décisive dans cette rencontre. Une septième défaite en 7 matches à l’extérieur pour les Flammes Carolo.

Enfin, Charnay est venue à bout de La Roche Vendée (96-82). Portées par un collectif efficace, les joueuses du Mâconnais ont fait preuve de caractère pour l’emporter face à des Vendéennes valeureuses. Une victoire qui permet à Charnay de se stabiliser dans le Top 8 et même de grimper à la 6e place au classement, aux dépens de Tarbes.

Avec Gauthier Carboni,