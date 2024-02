Marième Badiane quitte Lattes-Montpellier pour le Fenerbahçe Istanbul !

Champion d’Europe en titre, le Fenerbahçe Istanbul vient d’engager Marième Badiane (1,90 m, 29 ans) pour la fin de saison 2023-2024. L’intérieure quitte donc le club de Lattes-Montpellier pour une formation turque, comme l’avait fait Julie Vanloo avant le début d’exercice.

Excellente aussi bien en LFB (11,7 points à 53,1% de réussite aux tirs, 6,4 rebonds et 1,9 passe décisive pour 15,7 d’évaluation en 26 minutes) qu’en EuroCup (14,8 points à 64%, 5,2 rebonds et 2,2 passes décisives pour 17,6 d’évaluation en 29 minutes), elle s’est installée comme une joueuse importante en équipe de France depuis la prise de fonction de Jean-Aimé Toupane. Lors du TQO de février en Chine, l’ancienne joueuse de l’ASVEL Féminin a tourné à 6,3 points et 6,3 rebonds pour 11,7 d’évaluation en 15 minutes.

Un duo Badiane – Meesseman dans la raquette

A Istanbul, la Brestoise retrouvera un coaching staff dirigée par l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France, Valérie Garnier, qui compte Camille Aubert comme assistante-coach. Elle partagera la raquette avec l’une des meilleures joueuses d’Europe, si ce n’est la meilleure, l’internationale belge Emma Meesseman.

Pour le BLMA en revanche, c’est un coup dur même si une importante indemnité de transfert a du être réglée. Perdre un pion essentiel du dispositif de Valéry Demory alors que l’équipe joue les premiers rôles aussi bien en LFB (cinquième) qu’en EuroCup (quart de finaliste) s’apparente comme une très mauvaise nouvelle au niveau sportif. Encore plus à un mois du match de gala contre Tarbes à l’Arena de Pérols.