L’ASVEL première équipe à faire tomber Villeneuve d’Ascq cette saison, Bourges et le BLMA faciles

LFB - L'ASVEL Féminin est allée remporter le choc de la 8e journée de LFB, en étant la première équipe à battre Villeneuve d'Ascq cette saison en championnat.

Après avoir remporté ses sept premiers matches de la saison 2023-2024 en Ligue Féminine de Basket (LFB), Villeneuve d’Ascq est tombé pour la première fois de la saison dans le remake de la finale des playoffs 2023.

L’ESBVA-LM a perdu face à une équipe de l’ASVEL Féminin qui revient bien grâce au retour de ses stars Gabby Williams (14 points à 6/12 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 12 d’évaluation en 31 minutes) et Marine Johannès (11 points à 3/7, 6 passes décisives et 2 rebonds en 28 minutes), mais aussi sur l’arrivée de Stephanie Dolson (9 points à 3/6, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 16 d’évaluation). Si les championnes de France en titre ont mené toute la deuxième mi-temps, ou presque, MJ a inscrit un 3-points décisif à 28 secondes de la fin pour faire l’écart (79-84, 82-84 au final). De quoi filer vers une quatrième victoire en huit journées qui leur permet de se rapprocher du groupe de tête.

40 points pour Jasmine Walker, en vain

Les Lyonnaises restent tout de même derrière Villeneuve d’Ascq et Bourges. Car en s’imposant 79-59 contre Angers, Alix Duchet (17 points) & co reviennent à hauteur des Guerrières avec 7 victoires en 8 matches. Lattes-Montpellier est juste derrière avec Basket Landes (6 victoires et 2 défaites), qui a gagné ce samedi. Dans un Palais des Sports de Lattes plein, les Gazelles ont fait la course en tête face aux Flammes Carolo, malgré les 40 points de Jasmine Walker (à 15/21 aux tirs, dont 7/10 à 3-points). Le passage en défense de zone des Ardennaises leur avaient permis de revenir dans le match (37-20 en cours de deuxième quart-temps, 49-39 à la pause). Mais Ameryst Alston (21 points, 3 rebonds et 3 passes décisives) et ses coéquipières ont fini par distancer les visiteuses.