Grande première pour Landerneau, Basket Landes se relance, Tarbes assure

LFB - La 8e journée de la ligue féminine a démarré samedi soir, avec les victoires de Landerneau, Basket Landes et Tarbes.

Coach du Landerneau Bretagne Basket entre 2014 et 2021, à la tête du club finistérien lors de ses plus grandes heures, Stéphane Leite a encore vécu une victoire bretonne à la Cimenterie. Sauf que malheureusement pour lui, l’entraîneur de Charnay était du mauvais côté cette fois. Surtout qu’il s’agissait du tout premier succès de Landerneau après sept défaites pour démarrer la saison ! Après 40 minutes de stress, jusqu’à la prolongation arrachée par un tir primé d’Amy Okonkwo (20 points), le LBB a accéléré lors du temps additionnel pour décrocher les Pinkies (79-70). On notera également les deux belles performances de Virginie Bremond (11 points et 12 passes décisives) et Roxana Barahman (21 points, 6 rebonds et 4 passes décisives).

Sur les autres parquets, Basket Landes s’est relancé, après deux défaites d’affilée, contre Saint-Amand (82-53) tandis que Tarbes a maîtrisé La Roche Vendée à domicile (66-58). Marquées par leur effondrement à l’Astroballe dimanche dernier contre l’ASVEL, les coéquipières de Luisa Geiselsoder (23 points à 10/11, 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions) sont apparues empruntées, beaucoup plus que ne le laisse suggérer le score final, rendu impressionnant par un dernier quart-temps à sens unique (31-4). « Le score est flatteur? Oui, complètement », a reconnu Julie Barennes dans les colonnes de Sud Ouest. « On ne mérite pas de gagner de 29 points. On mérite peut-être de gagner de 10 points, si on est honnête. Après, on va chercher plus, on est à la maison, on sait que ça pousse fort à la fin. Les joueuses de Saint-Amand craquent aussi physiquement, car elles ont une blessée et un effectif un peu moins étoffé. Mais sur la physionomie du match, on aurait dû plus s’approcher du +10 que du +29. »

Quant au TGB – RVBC, ce ne fut pas le match de l’année. « Une bouillie de basket », titra même La Dépêche du Midi. Mais ce sont bien les locales qui ont empoché leur troisième victoire de la saison, dans un duel de la seconde moitié de classement, grâce notamment à leur duo d’internationales Marie-Paule Foppossi (21 points à 6/18, 6 rebonds et 2 interceptions) – Dominique Malonga (12 points à 5/10, 13 rebonds et 5 contres), toutes deux remises de leurs blessures contractées en équipe de France.