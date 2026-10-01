Les Lakers font appel à un ancien héros de Limoges !

"Je suis la seule personne en NBA qui a un rôle à la fois en NBA et en G-League", rigolait l'année dernière, Pooh Jeter, à notre micro quand nous l'avions sollicité pour les dix ans du titre de Limoges.

Malheureusement pour lui, ou pas vraiment surtout, l'ancien meneur, qui a pris sa retraite en 2023, va perdre ce statut puisqu'il a été recruté par les Los Angeles Lakers en qualité de "responsable du scouting professionnel".

Pooh Jeter has been hired as the Lakers’ new Director of Pro Scouting, source told @andscape. The LA native previously worked with the Trail Blazers as Player Development Coach and Assistant GM of NBA G League Rip City Remix. Jeter was hired by new Lakers asst GM Eric Amsler. pic.twitter.com/Jkc11MiJtD — Marc J. Spears (@MarcJSpears) 1 octobre 2026

Il était fan des Lakers en grandissant

Sûrement un rêve qui se réalise, a posteriori, pour ce pur Californien, né et élevé à Los Angeles, qui a grandi en tant que fan des Lakers.

S'il a joué une saison en NBA, en 2010/11, ce fut avec une autre équipe californienne (Sacramento), où il avait d'ailleurs signé l'un de ses meilleurs matchs au... Staples Center, évidemment (11 points en 12 minutes).

Pooh Jeter, ex-assistant des Blazers, en janvier dernier avec Caleb Love avant un match à Houston (photo : Troy Wayrynen-Imagn Images)

En 2014, juste après la Coupe du monde à laquelle il avait pris part avec l'Ukraine, Pooh Jeter avait été invité à venir effectuer un essai par les Lakers, qui cherchaient alors un troisième meneur derrière Steve Nash et Jeremy Lin.

"Limoges, mon seul trophée en carrière,

un souvenir délirant"

À l'époque, il était toutefois resté en Chine, avant de venir finir la saison à Limoges, vivant l'un des moments les plus forts de sa carrière.

"Je n'ai passé que trois mois à Limoges mais je m'en souviendrai toute ma vie", nous racontait-il en 2025, dix ans après. "C'était exceptionnel, je suis tellement reconnaissant d’avoir pu vivre cela. Je suis marqué par le CSP à vie !"

Et l'inverse est également réciproque, avec un money-time complètement dingue lors du Match 4 décisif en finale face à la SIG Strasbourg : 11 points en 4 minutes pour permettre au CSP d'accrocher son onzième titre.

"C’est un souvenir délirant ! Quand je rentrais ces shoots, regardez les images, j’étais à deux doigts de pleurer. J’avais tellement d’émotions qui me traversaient : « Waouh, je suis vraiment en train de faire ça ! » Et puis, je regardais ma femme et mon bébé dans les tribunes, elle le tenait dans ses bras avec le casque anti-bruit sur les oreilles. Le public était en transe également. C’est un moment hors du temps. J’adore quand on m’en reparle : Rayan (Rupert) ou des joueurs qui sont passés en France. Je suis heureux d’avoir pu laisser mon empreinte comme ça en LNB. À l’époque, il y avait Tony Dobbins à Strasbourg et il est maintenant assistant-coach à Boston. Quand on s’est revu, il m’a dit : « Pourquoi fallait-il que tu nous assassines comme ça ?! » Mais bon, c’était une finale, je n’avais pas le choix… Surtout que c’est mon seul trophée en carrière. Je suis allé en finale de nombreuses fois, dans de nombreux pays, mais c’est mon seul titre. C’est pour ça que ça restera si spécial pour moi. Etre champion, ça signifie tellement."

Et s'il revenait scouter à Beaublanc ?!

Ancien coach individuel aux Blazers et GM adjoint de l’équipe de G-League de Rip City, celui qui avait signé son premier contrat pro avec l'Élan Chalon en 2007 (avant de faire faux bond, direction Kiev) sera donc cette fois responsable du scouting des joueurs professionnels.

Concrètement, cela signifie qu'il aura la charge du suivi des recrues potentielles des Lakers au sein du monde professionnel : la NBA, la G-League ou l'étranger. Donc que si un prospect NBA pose ses valises à Limoges, peut-être que Pooh Jeter devra revenir, pour la première fois, à Beaublanc afin de l'observer...