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Les Lakers font appel à un ancien héros de Limoges !

Petite légende de Limoges, alors qu'il n'y a passé que trois mois dans sa vie, grâce à sa contribution majeur au titre de champion de France 2015 du CSP, Pooh Jeter va intégrer l'organigramme des Los Angeles Lakers en qualité de responsable du scouting des joueurs professionnels.
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Les Lakers font appel à un ancien héros de Limoges !
Pooh Jeter, à gauche, champion de France 2015 avec Limoges et Jamar Smith
Crédit photo : Sylvain Vergne
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"Je suis la seule personne en NBA qui a un rôle à la fois en NBA et en G-League", rigolait l'année dernière, Pooh Jeter, à notre micro quand nous l'avions sollicité pour les dix ans du titre de Limoges.

Malheureusement pour lui, ou pas vraiment surtout, l'ancien meneur, qui a pris sa retraite en 2023, va perdre ce statut puisqu'il a été recruté par les Los Angeles Lakers en qualité de "responsable du scouting professionnel".

Il était fan des Lakers en grandissant

Sûrement un rêve qui se réalise, a posteriori, pour ce pur Californien, né et élevé à Los Angeles, qui a grandi en tant que fan des Lakers.

S'il a joué une saison en NBA, en 2010/11, ce fut avec une autre équipe californienne (Sacramento), où il avait d'ailleurs signé l'un de ses meilleurs matchs au... Staples Center, évidemment (11 points en 12 minutes).

NBA: Houston Rockets at Portland Trail Blazers
Pooh Jeter, ex-assistant des Blazers, en janvier dernier avec Caleb Love avant un match à Houston (photo : Troy Wayrynen-Imagn Images)

En 2014, juste après la Coupe du monde à laquelle il avait pris part avec l'Ukraine, Pooh Jeter avait été invité à venir effectuer un essai par les Lakers, qui cherchaient alors un troisième meneur derrière Steve Nash et Jeremy Lin.

"Limoges, mon seul trophée en carrière,
un souvenir délirant"

À l'époque, il était toutefois resté en Chine, avant de venir finir la saison à Limoges, vivant l'un des moments les plus forts de sa carrière.

"Je n'ai passé que trois mois à Limoges mais je m'en souviendrai toute ma vie", nous racontait-il en 2025, dix ans après. "C'était exceptionnel, je suis tellement reconnaissant d’avoir pu vivre cela. Je suis marqué par le CSP à vie !"

Et l'inverse est également réciproque, avec un money-time complètement dingue lors du Match 4 décisif en finale face à la SIG Strasbourg : 11 points en 4 minutes pour permettre au CSP d'accrocher son onzième titre.

"C’est un souvenir délirant ! Quand je rentrais ces shoots, regardez les images, j’étais à deux doigts de pleurer. J’avais tellement d’émotions qui me traversaient : « Waouh, je suis vraiment en train de faire ça ! » Et puis, je regardais ma femme et mon bébé dans les tribunes, elle le tenait dans ses bras avec le casque anti-bruit sur les oreilles. Le public était en transe également. C’est un moment hors du temps. J’adore quand on m’en reparle : Rayan (Rupert) ou des joueurs qui sont passés en France. Je suis heureux d’avoir pu laisser mon empreinte comme ça en LNB. À l’époque, il y avait Tony Dobbins à Strasbourg et il est maintenant assistant-coach à Boston. Quand on s’est revu, il m’a dit : « Pourquoi fallait-il que tu nous assassines comme ça ?! » Mais bon, c’était une finale, je n’avais pas le choix… Surtout que c’est mon seul trophée en carrière. Je suis allé en finale de nombreuses fois, dans de nombreux pays, mais c’est mon seul titre. C’est pour ça que ça restera si spécial pour moi. Etre champion, ça signifie tellement."

Et s'il revenait scouter à Beaublanc ?!

Ancien coach individuel aux Blazers et GM adjoint de l’équipe de G-League de Rip City, celui qui avait signé son premier contrat pro avec l'Élan Chalon en 2007 (avant de faire faux bond, direction Kiev) sera donc cette fois responsable du scouting des joueurs professionnels.

Concrètement, cela signifie qu'il aura la charge du suivi des recrues potentielles des Lakers au sein du monde professionnel : la NBA, la G-League ou l'étranger. Donc que si un prospect NBA pose ses valises à Limoges, peut-être que Pooh Jeter devra revenir, pour la première fois, à Beaublanc afin de l'observer...

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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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