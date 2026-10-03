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Avant la Basketball Champions League, Cholet Basket se rassure à Nancy

Betclic ELITE - Vaincu par l'ASVEL en ouverture, Cholet Basket a fait le plein de confiance et d'adresse à Gentilly, face au SLUC Nancy. De bon augure avant de défier l'Hapoël Holon en BCL, alors que les Lorrains débuteront l'Europe Cup sans victoire au compteur.
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Avant la Basketball Champions League, Cholet Basket se rassure à Nancy
Les Choletais débloquent leur compteur en Betclic ELITE avant d'aborder la BCL
Crédit photo : Julie Dumélié
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Tous les deux vaincus en ouverture de la saison de Betclic ELITE, par Paris et l'ASVEL, le SLUC Nancy et Cholet Basket avaient l'occasion d'entamer leur campagne européenne respective sur une dynamique bien plus convenable. Et ce sont les Maugeois, attendus en BCL face aux Israéliens d'Holon mardi prochain, qui réalisent cette belle opération.

En déplacement à Gentilly, les hommes de Fabrice Lefrançois ont rapidement pris l'ascendant avec adresse et maîtrise sur ceux de Sylvain Lautié. Les Lorrains toujours bloqués à zéro victoire, avant de recevoir Vienne en FIBA Europe Cup.

Démarrage canon derrière Jarrod West

Dès les premières minutes de la partie, Cholet a imposé une grosse intensité physique et fait parler la poudre derrière l'arc. Particulièrement incisif, c'est le meneur américain Jarrod West qui a idéalement lancé les siennes avec 10 points rien que dans le premier quart-temps, dont deux tirs lointains primés.

Jarrod West II (Cholet) - Mohamed Diarra (Cholet)

Jarrod West IIMohamed Diarra
PTS1010
REB29
PD41
IN22
CO02

Dans le même temps, les Choletais verrouillaient la peinture en dominant nettement la bataille du rebond. Avec 24 prises à 12 à la pause (et 44 à 34 au final, dont 16 rebonds offensifs), CB s'est offert de précieuses secondes chances pour aborder la mi-temps sereinement en tête (40-49, 20'). Privé de Michael Weathers, touché à la cheville face à Paris, le SLUC a quant à lui peiné à contenir l'impact de ses visiteurs.

Bons signaux pour Cholet avant l'Europe

Outre cette maîtrise globale, ce succès à Gentilly donne à Cholet de réels motifs de satisfaction avant d'aborder la Champions League. Par rapport à leur défaite face à l'ASVEL, les Choletais ont affiché une belle progression dans plusieurs secteurs clés : meilleure adresse aux lancers francs (80 % de réussite, contre 75 % lors du premier match), plus de dissuasion au contre (4), et une plus grande discipline encore. Les coéquipiers d'un bon Mohamed Diarra (10 points, 9 rebonds, 2 contres et 19 d'évaluation) n'ont commis "que" 22 fautes commises, contre 27 face à Villeurbanne.

Kevin Marsillon-Noléo (Nancy) - Miralem Halilovic (Cholet)

Kevin Marsillon-NoléoMiralem Halilovic
PTS1011
REB76
PD21
IN20
CO00

Tandis que du côté du SLUC, les problèmes de fautes de Kévin Marsillon-Noléo notamment, sont vite réapparus. Déjà auteur d'une prestation majuscule face à Paris la semaine passée (20 points, 7 rebonds et 2 contres) avant d'être expulsé, l'intérieur s'est rapidement retrouvé à 4 fautes dans le troisième quart-temps avant de sortir pour 5 fautes dans le dernier acte, rendant une copie plus discrète. Face à l'adresse extérieure défaillante de leur équipe (25 %), Stéphane Gombauld et Mohammad Amini (13 points chacun) ont tenté de sonner la révolte en ramenant Nancy à sept longueurs dans la dernière minute, mais Cholet avait déjà scellé sa victoire (76-85).

Plein de maturité derrière leur capitaine Miralem Halilovic (11 points, 6 rebonds) ou encore Digué Diawara (7 points), Cholet a évité toute frayeur en se créant rapidement un matelas de points d'avance, jusqu'à 21, avant de gérer la fin de rencontre. Les deux formations basculent désormais vers la scène européenne dès ce mardi 6 octobre. Pour Cholet Basket, ce sera face à Hapoël Holon enouverture de la phase de groupes de BCL. Le SLUC Nancy, toujours bloqué à zéro victoire, tentera de lancer sa saison à domicile en recevant les Autrichiens du BC Vienne en FIBA Europe Cup.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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