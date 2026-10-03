Toujours invaincu, Roanne a trouvé le remplaçant de son pivot blessé pour la saison

Particulièrement performante en ce début de saison, la Chorale de Roanne ne cesse de surprendre les observateurs et ses adversaires. L'ASVEL d'abord, tombée en demi-finale de la SuperCoupe LNB, puis Paris bousculé pendant une mi-temps à Roland-Garros. Mais surtout Boulazac au Palio (79-81) et Nanterre à Vacheresse (93-83) lors des deux premières journées de Betclic ELITE : le club ligérien prouve semaine après semaine qu'il n'est pas un promu comme les autres.

Et pourtant, cette dynamique remarquable s'est enclenchée dans un contexte délicat au sein de son effectif. Car dès les premières minutes officielles de la saison, sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, l'équipe roannaise a vu l'une de ses recrues de poids, le pivot américain Darius Hannah, devoir céder sa place sur blessure. Touché au genou, l'Américain souffre d'une rupture des ligaments croisés, actant sa saison terminée avant même d'avoir commencé.

Sans pivot de métier de ce calibre, T.J. Parker a dû et su s'adapter en urgence, bricolant dans la raquette en décalant notamment Dylan Affo-Mama sur des missions intérieures. Le technicien français devrait désormais retrouver un peu de lest : le remplaçant de Hannah aurait été trouvé, selon nos informations.

Un intérieur d'impact made in Bundesliga

Selon nos informations, la Chorale de Roanne a trouvé le successeur de Darius Hannah en la personne de Filip Stanic (2,06 m, 28 ans). L'intérieur allemand, qui évoluait jusqu'ici sous les couleurs des EWE Baskets Oldenburg, devrait rapidement découvrir la France.

PROFIL JOUEUR Filip STANIC Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 28 ans (14/01/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL PTS 5 #185 REB 3,9 #74 PD 0,7 #187

Ancien grand espoir du basket germanique, médaillé de bronze et membre du cinq idéal du Championnat d'Europe U20 en 2018 (13,6 points et 7,1 rebonds de moyenne), Filip Stanić s'est forgé une solide réputation depuis sa sortie de la formation de l'ALBA Berlin. Passé par la Liga Adriatique, il est devenu une valeur sûre de la Bundesliga au fil des années ; à Chemnitz, Würzburg, Bamberg et Oldenburg donc.

Son nom n'a d'ailleurs rien d'un hasard pour les décideurs roannais. Il y a deux saisons, lors de l'exercice 2024-2025, T.J. Parker (alors entraîneur adjoint) et Zoran Cvjetković (alors assistant du directeur sportif) officiaient tous deux au Bayern Munich. À cette époque, Filip Stanić réalisait la saison référence de sa carrière sous le maillot des Bamberg Baskets : 11,1 points et 8,1 rebonds par rencontre.

Un exercice plein durant lequel l'imposant pivot allemand avait notamment croisé le fer avec ses futurs patrons en BBL, avec en prime un match à 15 points et 11 rebonds dans une courte défaite. De quoi retenir l'attention…

Bol d'air précieux pour la rotation de T.J. Parker

L'arrivée imminente de Filip Stanić est évidemment une excellente nouvelle pour la Chorale de Roanne, bien qu'elle ait soigné son retour au premier plan français. Ancre défensive naturelle, doté d'un physique impressionnant, l'Allemand vient apporter un point de fixation et une présence inévitable sous le cercle.

Son incorporation dans le collectif ligérien va permettre de rééquilibrer la rotation et d'offrir un bol d'air salutaire à T.J. Parker. Elle permettra notamment de repositionner Dylan Affo-Mama sur son poste préférentiel au large, tout en offrant un relais physique précieux à Yvann Mbaya face aux intérieurs d'élite du championnat. Alors que Roanne continue d'impressionner en ce début de compétition, l'intégration de ce renfort de poids pourrait bien donner encore plus de corps aux ambitions du promu ligérien.