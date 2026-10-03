Élie Okobo résiste, mais Fenerbahçe met fin au sans-faute de Dubai

Le sans-faute de Dubai Basketball a pris fin à Istanbul. Vainqueur du Real Madrid (78-77) pour lancer sa saison d’EuroLeague puis du FC Barcelone (94-87), le club émirati s’est incliné pour la première fois de l’exercice sur le parquet de Fenerbahçe (76-66), vendredi 2 octobre.

Les Turcs ont rapidement imposé leur rythme. Après dix minutes, ils comptaient déjà douze longueurs d’avance (26-14), avant de faire monter l’écart jusqu’à 15 points dans le deuxième quart-temps (38-23).

Dubai a toutefois trouvé les ressources pour revenir. Grâce à un 9-0 en fin de première période, l’équipe de Xavi Pascual n’était plus qu’à trois longueurs à la pause (42-39). La rencontre est ensuite restée serrée : Fenerbahçe ne menait encore que 55-51 à l’entrée du dernier quart-temps.

Okobo maintient Dubai au contact

Dans une soirée compliquée offensivement pour son équipe, Élie Okobo a été le principal point d’appui de Dubai. Le meneur français a terminé meilleur marqueur des siens avec 18 points en 32 minutes, auxquels il a ajouté 4 passes décisives et 2 rebonds.

L’ancien joueur de l’AS Monaco a terminé à 5/12 aux tirs, dont 2/5 à 3-points, et 6/10 aux lancers francs. Il a également perdu 5 ballons.

Dans le dernier quart-temps, Okobo a notamment ramené Dubai à 65-64 à un peu plus de trois minutes du terme. Mais les visiteurs n'ont ensuite inscrit que deux points, Fenerbahçe terminant la rencontre sur un 11-2 pour définitivement faire basculer la partie.

Some frames from last night. 📸 pic.twitter.com/hVZUmiqIOb — Dubai Basketball (@dubaibasket) 3 octobre 2026

Dwayne Bacon et McKinley Wright IV ont ajouté 12 points chacun pour Dubai, tandis que Mamadi Diakite en a inscrit 10. Mfiondu Kabengele a capté 12 rebonds malgré une soirée difficile au tir (5 points à 2/8).

Çift maç haftasını 2’de 2 ile tamamlıyoruz! 💪



Tebrikler Fenerbahçe Tarfin! 👏



Maç Sonucu | Fenerbahçe Tarfin 🆚 Dubai Basketball: 76-66



Skor dağılımımız: Bingham Jr 20, Baldwin IV 14, Key 12, Shields 9, Horton-Tucker 8, Sargiunas 4, Clyburn 3, Sertaç 2, Forrest 2, Melli 2.… pic.twitter.com/aTWi5IM1lZ — Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) 2 octobre 2026

Marcus Bingham décisif pour Fenerbahçe

En face, Marcus Bingham a été le meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points. L'intérieur a notamment converti 4 de ses 5 tentatives derrière l'arc. Wade Baldwin IV a ajouté 14 points et 5 passes décisives, tandis que Braxton Key a compilé 12 points et 8 rebonds.

Fenerbahçe a également profité d'une meilleure maîtrise collective, avec 39 rebonds contre 31 à Dubai et seulement 8 ballons perdus contre 13 pour son adversaire.

Le club stambouliote poursuit ainsi son départ parfait dans la compétition reine avec trois victoires en trois journées. Dubai affiche désormais un bilan de deux victoires et une défaite.