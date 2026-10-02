Ce Français est le seul joueur dans le top 3 des points et des passes en EuroLeague en 2026

Sylvain Francisco occupe la troisième place du classement des points marqués en EuroLeague en 2026, avec 424 unités, et la deuxième de celui des passes décisives, avec 162. Selon les classements publiés par OptaJerry, aucun autre joueur n’apparaît dans les deux top 3. Il s’agit de totaux établis sur l’année civile à la date du relevé, et non du bilan définitif de 2026.

1 - Sylvain Francisco (@S_CISCO_2) is the only player to rank in the @EuroLeague's Top3 for both points and assists in the 2026 calendar year.



Catalyst. pic.twitter.com/GaUYqWnJVj — OptaJerry (@OptaJerry) 1 octobre 2026

Sylvain Francisco derrière Vezenkov et Horton-Tucker aux points

Avec 424 points, Francisco suit Sasha Vezenkov (479) et Talen Horton-Tucker (462) au classement des marqueurs. L'international français se trouve à 38 points de la deuxième place et à 55 de la première.

Ce classement porte sur les points cumulés pendant la période observée. Il ne correspond pas à une moyenne de points par match.

Deuxième aux passes, juste devant Wade Baldwin

Francisco totalise 162 passes décisives. Codi Miller-McIntyre mène ce deuxième classement avec 186 passes, tandis que Wade Baldwin suit le Français à une unité, avec 161.

Francisco est ainsi le seul nom commun aux deux podiums présentés par OptaJerry. Vezenkov et Horton-Tucker ne figurent pas dans le top 3 des passes ; Miller-McIntyre et Baldwin sont absents du top 3 des points.

PROFIL JOUEUR Sylvain FRANCISCO Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 28 ans (10/10/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 18,5 #8 REB 2 #137 PD 3,5 #32

Des chiffres établis sur l’année civile, entre deux clubs

Francisco a terminé la saison 2025-2026 au Žalgiris Kaunas avant de rejoindre le Panathinaikos, qui a annoncé son arrivée le 30 juillet 2026 alors qu'il avait auparavant signé pour l'ASVEL. Avec le club lituanien, il avait disputé 42 rencontres d’EuroLeague cette saison-là, pour 16,5 points et 6,5 passes décisives de moyenne.