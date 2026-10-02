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Stephen Curry sur l'état de son genou droit « C’est préoccupant mais je peux gérer »

Touché par une tendinite rotulienne qui a limité sa saison dernière, Stephen Curry affirme désormais savoir comment gérer son genou. Le meneur des Warriors entend rester disponible tout au long de l’exercice, malgré une gêne qu’il considère comme durable.
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Stephen Curry sur l'état de son genou droit « C’est préoccupant mais je peux gérer »
Stephen Curry entre dans sa 18e saison en NBA avec un genou droit encore fragile après sa tendinite
Crédit photo : Cary Edmondson-Imagn Images
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Stephen Curry a appris à composer avec son problème au genou droit. À l’approche de la nouvelle saison NBA, le meneur des Warriors a expliqué que sa tendinite rotulienne restait une préoccupation, mais que le joueur savait désormais comment gérer ses douleurs constantes. « C’est préoccupant, mais maintenant que je sais de quoi il s’agit, je peux anticiper et gérer la situation de manière à pouvoir faire ce que j’ai à faire sur le terrain », a déclaré le double MVP à ABC7 News.

À 38 ans, le quadruple champion NBA veut avant tout préserver sa disponibilité. « Être disponible pour mon équipe, tout en prenant toutes les précautions nécessaires pour que mon genou guérisse et que je puisse jouer la plupart des soirs », a précisé le meneur. Le joueur des Warriors décrit désormais cette situation comme une « nouvelle normalité », qui l’oblige à adapter sa préparation sans pour autant renoncer à jouer.

Récemment aperçu avec des poches de glace sur les deux genoux après un entraînement, le Chef a tenu à relativiser ces images. Stephen Curry assure que cette pratique relève simplement de son entretien physique habituel, et non d’une aggravation de son état.

La glace, un simple entretien pour Curry

Preuve que cette blessure l'affecte autant qu'elle le fait sourire, le joueur des Warriors a confié que certains de ses coéquipiers considéraient ces poches de glace comme un premier signe à l’approche de la retraite. « Je n’en suis qu’à deux (poches), donc ça va. J’ai de quoi faire. »

Malgré ces interrogations physiques, Baby Face reste au centre du projet des Warriors. Le meneur a récemment signé une prolongation de contrat de deux ans, d’une valeur de 116 millions de dollars. D'ailleurs la somme aurait pu être un peu supérieure mais le natif d'Akron a préféré offrir une marge financière à sa franchise.

Stephen Curry

Stats 2025-2026 / NBA

PTS26,5#12
REB3,5#245
PD4,7#59

Un engagement financier important envers Golden State

Un beau geste que le front office pourra concrétiser dans les semaines suivantes alors que Golden State n'a que très peu bougé sur le marché des transferts. Ainsi, Stephen Curry continue d'incarner l'avenir au moins à court terme des Warriors et ce malgré ses 38 ans. La saison passée le meneur a malgré tout conservé un rendement élevé, avec 26,6 points, 3,6 rebonds et 4,7 passes décisives de moyenne en 30,9 minutes par match.

Preuve qu'en dépit d'un physique déclinant et des problèmes de blessures persistants, Chef Curry reste un des joueurs les plus dangereux de la NBA. Toutefois, cela ne semble pas suffisant pour que son équipe s'invite à la lutte pour les premières places dans la Conférence Ouest.

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