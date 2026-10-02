L’Olympiakos Le Pirée a connu une première désillusion en EuroLeague. Après ses victoires à Vitoria et Kaunas, le champion en titre s’est incliné à Bologne (96-94), jeudi soir, lors de la 3e journée de la saison régulière. L’équipe d’Evan Fournier et Mbaye Ndiaye a été crucifiée par Marcus Carr, auteur d’un tir à 3-points en déséquilibre au buzzer. Un dénouement spectaculaire pour une Virtus qui avait perdu ses deux premières rencontres sur des scénarios frustrants.

WHAT JUST HAPPENED?! 🤍🖤 pic.twitter.com/TR0QBbQ4Eh — Virtus Bologna (@VirtusBo) 1 octobre 2026

Marcus Carr offre une première victoire à la Virtus Bologne

La Virtus Bologne avait déjà montré de belles choses lors de ses deux premiers déplacements, à Istanbul contre le Fenerbahçe puis à Milan face à l’Olimpia. Mais les joueurs d’Alex Mumbru étaient repartis avec deux défaites, dont une particulièrement cruelle dans le derby italien, conclu par un panier décisif de Devon Hall.

Cette fois, la réussite a changé de camp. Alors que l’Olympiakos venait de prendre l’avantage (94-93), Marcus Carr a récupéré le ballon sur une remise en jeu à six secondes de la fin. Parti vers le corner, l’arrière canadien a déclenché un tir à 3-points en déséquilibre, qui a traversé le filet au moment du buzzer. De quoi faire exploser le PalaDozza et offrir à Bologne sa première victoire de la saison (96-94).

« Je voulais vraiment finir le travail pour mes coéquipiers. Nous nous sommes battus, nous avons traversé une période difficile ces derniers jours et je pense que nous méritions cette victoire, surtout ici, devant nos supporters, pour notre premier match à domicile », a expliqué Marcus Carr au micro d’EuroLeague TV.

Un duel offensif spectaculaire

La rencontre avait démarré sur des bases particulièrement élevées, avec 14 changements de leader en première période. L’Olympiakos s’est d’abord appuyé sur l’adresse exceptionnelle de Tyler Dorsey, auteur d’un 5/5 à 3-points pour inscrire 15 points dès le premier quart-temps. Sasha Vezenkov avait également pris feu avec 10 points en dix minutes.

Mais la Virtus a répondu grâce à Marcus Carr et Aliou Diarra. Le premier a parfaitement dirigé les opérations, tandis que le second a pesé dans la raquette, notamment par son activité au rebond et ses dunks. Les Italiens menaient ainsi 33-30 après dix minutes.

Le deuxième quart-temps a été marqué par plusieurs séries. L’Olympiakos a signé un 13-4, avant que Bologne ne réplique par un 14-2. À la pause, Carr comptait déjà 15 points et 5 passes décisives, avec une réussite remarquable au tir (5/6).

Malgré l’absence de Kevin Kokila à l'intérieur, la Virtus a également réussi à durcir sa défense au retour des vestiaires. Les joueurs d’Alex Mumbru ont perturbé la circulation de balle grecque et contraint leurs adversaires à multiplier les situations individuelles. Si Vezenkov a continué à alimenter la marque, l’Olympiakos n’est jamais parvenu à prendre durablement le contrôle de la rencontre malgré la belle performance de Mbaye Ndiaye (29 d'évaluation). De son côté, Evan Fournier a manqué d'adresse (6 points à 2/9 aux tirs, mais aussi 7 rebonds et 2 passes décisives en 20 minutes).

Aliou Diarra impressionne, l’Olympiakos subit un premier revers

Le Canadien Marcus Carr, arrivé du club allemand de Wurtzbourg à l'intersaison, a terminé la rencontre avec 22 points et 10 passes décisives, confirmant son rôle majeur dans le dispositif de la Virtus. À ses côtés, Aliou Diarra a réalisé l’une des performances marquantes de cette troisième journée avec 18 points et 14 rebonds, deux records personnels en EuroLeague.

L’Olympiakos a pourtant trouvé les ressources pour revenir dans le dernier quart-temps et prendre les commandes dans les ultimes secondes. Mais les Grecs ont fini par céder sur le dernier tir de Carr, après une rencontre durant laquelle ils n'ont jamais réussi à se détacher.

Pour Evan Fournier, Mbaye Ndiaye et leurs coéquipiers, cette défaite met fin à leur série de deux victoires inaugurales à l’extérieur. La Virtus Bologne, de son côté, débloque son compteur en EuroLeague après deux déplacements infructueux, avant de poursuivre une saison dont elle vient de signer l’un des premiers grands moments.