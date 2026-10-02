Recherche
Recherche
Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

ITW Tom Audry, pépite de la JDA Dijon : « Je veux devenir un joueur référencé en Betclic ÉLITE »

Passé en quelques années des tribunes du Palais des Sports au parquet de Betclic ÉLITE, Tom Audry a franchi une nouvelle étape de sa jeune carrière en signant son premier contrat professionnel avec la JDA Dijon. Vainqueur du Trophée du Futur avec les Espoirs dijonnais, le jeune Français entend désormais s'imposer au plus haut niveau, sans renier les principes collectifs qui ont accompagné sa formation. Pour BeBasket, il revient sur ses débuts professionnels, l'influence de David Holston, les exigences de son nouvel entraîneur, ses ambitions avec l'équipe de France et ses rêves de NBA et d'EuroLeague.
|
Résumé
Écouter
ITW Tom Audry, pépite de la JDA Dijon : « Je veux devenir un joueur référencé en Betclic ÉLITE »
Tom audry lors de la première journée de Betclic ELITE face à Strasbourg.
Crédit photo : FOXAEP

Après six années passées à Dijon, Tom Audry découvre cette saison un environnement dont il connaît déjà les moindres recoins, mais dans un rôle radicalement différent. Habitué à encourager les professionnels depuis les tribunes du Palais des Sports, le jeune joueur a désormais intégré leur vestiaire. Une évolution concrétisée par la signature d'un premier contrat professionnel de trois saisons, jusqu'en 2029, qui vient récompenser son parcours au sein de la formation dijonnaise.

ARTICLE PREMIUM

Vous accédez à un contenu PREMIUM.

S'abonner
pour lire la suite

S'abonner à BeBasket c'est :

Suppression définitive de la publicité (bannières & pop ups)
Accéder à des articles et interviews exclusives
Accéder au groupe BeBasket Premium sur WhatsApp
Gagner du temps en lisant les résumés d'articles
Pour rappel si vous êtes un lecteur assidu de BeBasket et souhaitez-vous abonner pour bénéficier d'une navigation SANS AUCUNE PUBLICITÉ c'est possible dès 5€. C'est aussi le moyen de contribuer au financement d'un média indépendant de qualité couvrant toute l'actualité du basket Français.
Tom Audry
Tom Audry
Suivre
Premium
Premium
Suivre
Dijon
Dijon
Suivre
Interview
Interview
Suivre
Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
ITW Tom Audry, pépite de la JDA Dijon : « Je veux devenir un joueur référencé en Betclic ÉLITE »