Accueil Betclic ELITE ITW Tom Audry, pépite de la JDA Dijon : « Je veux devenir un joueur référencé en Betclic ÉLITE »

ITW Tom Audry, pépite de la JDA Dijon : « Je veux devenir un joueur référencé en Betclic ÉLITE »

Passé en quelques années des tribunes du Palais des Sports au parquet de Betclic ÉLITE, Tom Audry a franchi une nouvelle étape de sa jeune carrière en signant son premier contrat professionnel avec la JDA Dijon. Vainqueur du Trophée du Futur avec les Espoirs dijonnais, le jeune Français entend désormais s'imposer au plus haut niveau, sans renier les principes collectifs qui ont accompagné sa formation. Pour BeBasket, il revient sur ses débuts professionnels, l'influence de David Holston, les exigences de son nouvel entraîneur, ses ambitions avec l'équipe de France et ses rêves de NBA et d'EuroLeague.