ITW Tom Audry, pépite de la JDA Dijon : « Je veux devenir un joueur référencé en Betclic ÉLITE »
Passé en quelques années des tribunes du Palais des Sports au parquet de Betclic ÉLITE, Tom Audry a franchi une nouvelle étape de sa jeune carrière en signant son premier contrat professionnel avec la JDA Dijon. Vainqueur du Trophée du Futur avec les Espoirs dijonnais, le jeune Français entend désormais s'imposer au plus haut niveau, sans renier les principes collectifs qui ont accompagné sa formation. Pour BeBasket, il revient sur ses débuts professionnels, l'influence de David Holston, les exigences de son nouvel entraîneur, ses ambitions avec l'équipe de France et ses rêves de NBA et d'EuroLeague.
Résumé
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Tom audry lors de la première journée de Betclic ELITE face à Strasbourg.
Crédit photo : FOXAEP
Après six années passées à Dijon, Tom Audry découvre cette saison un environnement dont il connaît déjà les moindres recoins, mais dans un rôle radicalement différent. Habitué à encourager les professionnels depuis les tribunes du Palais des Sports, le jeune joueur a désormais intégré leur vestiaire. Une évolution concrétisée par la signature d'un premier contrat professionnel de trois saisons, jusqu'en 2029, qui vient récompenser son parcours au sein de la formation dijonnaise.
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Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.
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