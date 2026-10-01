Deuxième, Gabby Williams n'a pas été élue défenseuse de l'année en WNBA

Décidément, les Françaises trustent les places d'honneur des distinctions individuelles en WNBA...

Alors que Carla Leite (3e) et Dominique Malonga (5e) ont terminé dans le Top 5 du scrutin de la meilleure progression de l'année, Gabby Williams a fait encore mieux pour le vote de la défenseuse de l'année, sans toutefois décrocher le Graal.

Troisième de l'élection l'an dernier avec 9 points, la capitaine des Bleues termine cette fois deuxième, avec 20 unités, derrière la lauréate, Angel Reese (Atlanta), la championne du monde américaine dont le demi-frère évolue en... Betclic ÉLITE avec Gravelines-Dunkerque, Mikael Hopkins.

PROFIL JOUEUR Gabby WILLIAMS Poste(s): Ailier Taille: 180 cm Âge: 30 ans (09/09/1996) Nationalités: Stats 2026-2027 / WNBA PTS 15 #26 REB 3,3 #70 PD 2,4 #57

Déjà adversaires en finale de la Coupe du monde, Gabby Williams et Angel Reese pourraient également se retrouver en finale WNBA. Si le Dream a déjà franchi le premier tour, Golden State a été embarqué dans un Match 3 par Dallas, malgré le record en carrière de la Franco-Américaine (36 points).

Le détail des votes

Heureusement, la prochaine fois pourrait être la bonne pour les Bleues : pour cause, Janelle Salaün est la grande favorite pour le titre de meilleure sixième joueuse de l'année.