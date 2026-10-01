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Deuxième, Gabby Williams n'a pas été élue défenseuse de l'année en WNBA

Gabby Williams termine deuxième du vote de la défenseuse de l'année en WNBA, derrière Angel Reese (Atlanta). La capitaine des Bleues progresse toutefois par rapport à l'an dernier, où elle avait décroché la troisième.
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Résumé
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Deuxième, Gabby Williams n'a pas été élue défenseuse de l'année en WNBA
Troisième en 2025, deuxième en 2026... et en 2027 ?!
Crédit photo : Jesse Johnson-Imagn Images
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Décidément, les Françaises trustent les places d'honneur des distinctions individuelles en WNBA...

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Alors que Carla Leite (3e) et Dominique Malonga (5e) ont terminé dans le Top 5 du scrutin de la meilleure progression de l'année, Gabby Williams a fait encore mieux pour le vote de la défenseuse de l'année, sans toutefois décrocher le Graal.

Troisième de l'élection l'an dernier avec 9 points, la capitaine des Bleues termine cette fois deuxième, avec 20 unités, derrière la lauréate, Angel Reese (Atlanta), la championne du monde américaine dont le demi-frère évolue en... Betclic ÉLITE avec Gravelines-Dunkerque, Mikael Hopkins.

PROFIL JOUEUR
gabby_williams_2026-2027_profile.png
Gabby WILLIAMS
Poste(s): Ailier
Taille: 180 cm
Âge: 30 ans (09/09/1996)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / WNBA
PTS
15
#26
REB
3,3
#70
PD
2,4
#57

Déjà adversaires en finale de la Coupe du monde, Gabby Williams et Angel Reese pourraient également se retrouver en finale WNBA. Si le Dream a déjà franchi le premier tour, Golden State a été embarqué dans un Match 3 par Dallas, malgré le record en carrière de la Franco-Américaine (36 points).

Le détail des votes

Heureusement, la prochaine fois pourrait être la bonne pour les Bleues : pour cause, Janelle Salaün est la grande favorite pour le titre de meilleure sixième joueuse de l'année.

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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